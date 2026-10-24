金門號次抽籤完成 7搶1 牽動政壇權力重組

立委陳玉珍代表國民黨出征，與六名無黨籍候選人角逐金門縣長，形成罕見「一藍對六無黨」戰局。選民總數僅約十二萬人的金門，表面是七搶一，實際卻牽動政黨、宗親、地方派系等力量。

目前選情觀察，陳玉珍目前較有優勢，至於第二名之爭也成金門選戰另一值得關注的焦點，後續將牽動下場立委補選及金門政壇權力重分配。

除陳玉珍外，此次參選者有李文良、張國威、梁文韜、黃世團、洪和成、張火木六人，國民黨近日民調顯示，陳玉珍支持度四成五居首，李文良約一成居次，其餘五名候選人均未突破百分之四，另有三成七未表態。地方人士形容，金門選戰有陳玉珍「一個人的武林」的味道。

原本民調居次的李文良，近日隨著張國威獲新黨主席吳成典與新黨金門前縣長李炷烽連袂站台，選戰出現新的政治訊號，李炷烽喊話指國民黨長期金門執政，金門不能永遠被一個政黨操控，吳成典盛讚張國威是「吃過苦的金門小孩」，返鄉投入地方，具兩岸視野、理念與實業經驗，這場站台的意義是讓張國威出現跨黨、跨世代的政治聲量，逐漸「挑戰第二名」的角色。

李文良正面臨能否守住第二名的壓力，他主打全齡照顧、家庭支持、長者、青年與環境等議題，試圖以政策與治理能力吸引非藍選民，但金門選戰仍具高度地方人際網絡特性，李文良如何把政策論述轉化為選票，仍是一大考驗。

此外，前縣長楊鎮浯原被外界視可能投入縣長選舉，最後選擇退出，如今接掌國民黨金門縣黨部，若陳玉珍當選縣長，楊鎮浯是否參加立委補選，勢必也成選後金門政壇的重要議題。