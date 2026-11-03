頭家心聲／北漂買房、敬老福利、寵物友善 誰能回應新北人？

新北市人口多達404萬，有都會有偏鄉，士農工商一起撐起這張城市大網，被視為台灣縮影，跨世代的「北漂族」來就業、成家，產生新北新故鄉的情感，土生土長的新北人，見證捷運路網成形、高樓大廈拔地而起、產業聚落移轉，相對於政治廝殺，擁有選票的頭家關心什麼呢？

31歲吳易庭住新北土城區；73歲鄭雲騰住新北板橋區。記者王慧瑛／攝影

北漂族：翻轉低薪 讓我們也有能力買房

31歲「北漂族」吳易庭說，她老家在屏東，國中畢業後北漂求學，畢業後留在雙北就業，新北成為第二故鄉。10年來，感受新北最大變化是捷運路網越來越綿密，住在頂埔站旁，有板南線、三鶯線可搭，每天搭捷運通勤到北市上班，雙北是緊密的共同生活圈。

高房價、高租金是北漂族共同壓力，吳易庭說，有段時間除了正職工作，還假日兼差，盡量減少與朋友聚會，省吃儉用希望能存到買房第一桶金，但她發現這願望太難，漸漸放棄買房夢想。她期待主政者能設法翻轉低薪，降低年輕世代購屋壓力，讓北漂族也有能力買房，建立歸屬感。

銀髮族：敬老卡全國一致 未來能搭高鐵

新北有82萬長者，人數居全台之冠。73歲鄭雲騰在板橋光武街經營薑母鴨店，閒暇時會和妻子出門走走。他說，雙北敬老卡點數目前是600點，全台各縣市敬老卡點數、用途、限制不一，建議應該全國一致，避免一國多制，由中央編經費或補貼財政較艱辛的縣市，才能公平，期待有一天敬老卡能搭高鐵，讓長者活動範圍加大，帶動社會參與，也刺激經濟。

一座文明進步的城市，要有平整、友善的步行環境，鄭雲騰說，希望新市長能好好規畫新北人行空間。他也憂心台灣下一代品格教育失落，希望未來市長能重視品德教育，從小扎根，城市才能更和諧安定。

彭筱涵飼養2隻黃金獵犬，對動物友善議題很有感；視障者張晉豪自幼雙眼失明，仍可自立生活。記者王慧瑛／攝影

寵物飼主：不只照顧人 動物福祉也跟上

43歲彭筱涵從高雄移居新北板橋多年，單身獨居的她飼養兩隻大型犬作伴，愛犬就像她的家人。她反映，日常散步常遇到的困擾是，不時會有自行騎上人行車，造成驚嚇或危險，友人的狗尾巴曾捲進單車輪胎受傷。

彭筱涵期待未來的市長不只照顧人，也能關照在這個城市一起生活的寵物，營造寵物友善環境的做法，包括建立飼主更好的教養觀念，落實牽繩，避免人狗衝突。希望有愈來愈多商家加入寵物友善行列，因為她的大狗塞不進運輸籠，無法一起搭高鐵、台鐵，希望有朝一日能逐步放寬，在日常、交通等方面，盼社會及城市對養寵物族群有更多理解及善意。

視障者：給房東誘因 租屋不再處處碰壁

40歲張晉豪自幼失去雙眼視力，高中畢業就離開台中北上讀大學，留在新北生活、就業超過20年，目前是盲人重建院輔助科技講師。張晉豪說，雙北大眾運輸發達，讓視障者能自立生活，但生活中仍有許多痛點，包括視障者租屋常碰壁，雖然視障者是這個城市的少數族群，仍希望未來的市長能聽見視障者心聲，可借助政府的力量給一些誘因，鼓舞更多房東願意租屋給視障者，形成一股善的循環。

台中做法是要求公車駕駛遇到輪椅族、視障者需下車引導，透過評鑑驅動落實，這方面希望雙北也能跟上，交通環境更友善，視障者才有勇氣上路，真正做到通行無障礙。