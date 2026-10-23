藍質疑曠世智能獲政府投資補助 蘇巧慧陣營：依法辦理

民進黨新北市長參選人蘇巧慧的妹妹蘇巧純擔任董事的曠世智能獲政府投資，國民黨發言人呂家愷今天質疑申請及審查過程；蘇巧慧競選辦公室表示，蘇巧純並非曠世智能負責人，申請補助時均依主管機關要求據實填寫相關表格，強調團隊將持續以正面方式迎戰選舉。

國民黨發言人呂家愷今天透過新聞稿表示，蘇巧純擔任曠世智能董事，也是公司第二大股東，且獲台企銀、國發基金投資數千萬元，質疑相關申請及審查過程是否充分揭露身分。他指出，曠世智能登記地址與蘇巧純創立的二三無限整合行銷舊址相同，蘇家相關公司及超越基金會也位於同棟大樓，呼籲蘇巧慧公開相關細節。

呂家愷表示，蘇巧純在父親蘇貞昌擔任行政院長、蘇巧慧擔任立委期間，獲得台企銀、國發基金的數千萬元投資，蘇巧慧卻以「妹妹非負責人」作為回應。他認為，這樣的說法根本是說謊，也規避外界疑問，簡直是瞧不起選民的智慧。

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將回應，對手陣營在蘇巧慧民調領先時再度拿出舊案炒作。面對對手的負面選戰，蘇巧慧團隊仍會堅持正面、陽光的方式，帶領新北市邁向新時代。