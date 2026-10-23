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酸沈伯洋只談股市與颱風假脫鉤 李四川：若不談配套只是空話

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川強調，颱風假決策固然應公開透明，但市長的責任絕不能僅止於公布數據標準，更必須以「確保市民安全」為最高原則。圖／翻攝李四川臉書
國民黨新北市長參選人李四川強調，颱風假決策固然應公開透明，但市長的責任絕不能僅止於公布數據標準，更必須以「確保市民安全」為最高原則。圖／翻攝李四川臉書

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋颱風假決策標準與股市脫鉤議題，國民黨新北市長參選人李四川在臉書發文強調，颱風假決策固然應公開透明，但市長的責任絕不能僅止於公布數據標準，更必須以「確保市民安全」為最高原則。

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李四川指出，他過去擔任雙北副市長的經驗，每一次停班停課決策的背後，都是極其具體的風險考量。風雨數據僅是決策依據之一，重點在於評估是否會帶來重大災害，包括災害潛勢區居民與易淹水地區住戶的安危、學生上下學安全，以及每日龐大的雙北通勤族。

李四川說，特別是騎乘機車行經華江橋、忠孝橋、福和橋等跨海大橋的市民，能否平安上下班，都是有經驗且負責任的市長必須深思並說清楚的風險。

針對外界提出「股市交易應與颱風假脫鉤」的討論，李四川表示該議題確實可理性探討，但不應只聚焦於交易能否正常進行，卻忽略金融從業人員的通勤安全與相關配套措施。

李四川重申，他支持公開決策標準，但若要提出改革，就必須同時提出完整的安全配套，否則只是「搶議題的空話」。他強調，股票市場的運作機制固然可以調整，但市長維護市民安全的責任，絕不能脫鉤。

李四川 沈伯洋 颱風假 2026九合一選舉 台北市選舉

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