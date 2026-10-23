酸沈伯洋只談股市與颱風假脫鉤 李四川：若不談配套只是空話

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋談颱風假決策標準與股市脫鉤議題，國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文強調，颱風假決策固然應公開透明，但市長的責任絕不能僅止於公布數據標準，更必須以「確保市民安全」為最高原則。

李四川指出，他過去擔任雙北副市長的經驗，每一次停班停課決策的背後，都是極其具體的風險考量。風雨數據僅是決策依據之一，重點在於評估是否會帶來重大災害，包括災害潛勢區居民與易淹水地區住戶的安危、學生上下學安全，以及每日龐大的雙北通勤族。

李四川說，特別是騎乘機車行經華江橋、忠孝橋、福和橋等跨海大橋的市民，能否平安上下班，都是有經驗且負責任的市長必須深思並說清楚的風險。

針對外界提出「股市交易應與颱風假脫鉤」的討論，李四川表示該議題確實可理性探討，但不應只聚焦於交易能否正常進行，卻忽略金融從業人員的通勤安全與相關配套措施。

李四川重申，他支持公開決策標準，但若要提出改革，就必須同時提出完整的安全配套，否則只是「搶議題的空話」。他強調，股票市場的運作機制固然可以調整，但市長維護市民安全的責任，絕不能脫鉤。