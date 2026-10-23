【即時短評】 中共「長征」九十周年 國民黨能記取歷史教訓？

今年是中國工農紅軍「長征勝利」九十周年，最近中共大張旗鼓舉行紀念活動，歌頌這段扭轉中共命運的歷史轉折；對國民黨而言，卻是一段慘痛的歷史教訓。殊堪玩味的是，對照今日台北市長選戰，蔣萬安面對沈伯洋掀起的「洋流」步步進逼，國民黨會否重蹈九十年前輕敵自滿、各懷盤算的覆轍？

回顧第一次國共內戰，國民黨無論兵力、裝備或政治資源，都遠非共產黨所能比擬。一九三四年，中央紅軍第五次反圍剿失敗，被迫撤離江西根據地，展開長征。一路遭國軍圍追堵截，損失慘重，抵達陝北時雖已氣若游絲，卻終究保住了火種，成為日後燎原的星星之火。

共軍之所以死裡逃生，除了自身的軍事應變，國民黨中央與地方軍閥彼此猜忌、各有盤算，也是重要因素。地方實力派既要防堵共軍，又不願中央軍藉追剿之名進入地盤；南京中央雖有軍事優勢，卻想乘追剿共軍之機，利用「追尾」沿途深入原本難以掌控的地方，遂未全力進攻。共軍就在這些政治矛盾與軍事縫隙間尋得生路。

九十年後，類似的政治盲點，竟又出現在台北市長選戰。國民黨似乎認定，憑藉台北市藍大於綠的政治結構，加上蔣萬安的現任優勢，勝選不過是時間問題。未料短短數月，「洋流」聲勢迅速擴張，也讓蔣萬安選情出現警訊。

問題是，國民黨究竟「危」在哪裡？是黨內各自盤算，缺乏共同作戰的危機意識？是迷信基本盤，以為選民終究會含淚歸隊？還是蔣市府過度沉醉於形象經營，將施政滿意度誤認為選票保證？

更須警惕的是，當沈伯洋不斷透過政治動員與議題設定累積能量時，藍營仍習慣以既有印象評價對手，認為沈伯洋政治色彩鮮明、爭議不斷，難獲中間選民認同，卻疏於精密分析沈伯洋究竟何以扭轉劣勢。

九十年前，國民黨眼睜睜看著星星之火逃出生機，最終釀成燎原之勢；九十年後，面對網路聲量強大的「洋流」，千萬別以為自己的政治地盤固若金湯。畢竟，不只柯文哲曾經突破所謂的「藍大於綠」，蔡英文兩次總統選舉在北市亦得票過半，北市並非藍大於綠的鐵板一塊。

中共紀念「長征」九十周年，對今天面對地方選舉的國民黨而言，更是一記歷史警鐘。