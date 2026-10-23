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吳子嘉遭搜索掀選戰攻防 鄭朝方挺徹查、徐欣瑩陣營嗆「辦綠就卡彈」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方辦公室今針對美麗島電子報董事長吳子嘉遭搜索一事，表態支持司法積極徹查，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩競辦反嗆「綠色獵槍辦綠就卡彈？」。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方辦公室今針對美麗島電子報董事長吳子嘉遭搜索一事，表態支持司法積極徹查，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩競辦反嗆「綠色獵槍辦綠就卡彈？」。記者黃羿馨／攝影

新竹縣長選戰藍綠攻防升溫，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方辦公室今針對美麗島電子報董事長吳子嘉遭搜索一事，表態支持司法積極徹查，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩競辦反嗆「綠色獵槍辦綠就卡彈？」，並批鄭朝方颱風天不顧竹北忙選舉，更追問其胞弟鄭朝名涉及的恐嚇案「到底查到哪？」

2026九合一選舉

徐欣瑩競辦表示，鄭朝方辦公室表態「支持司法積極徹查」，但鄭朝方目前仍是竹北市長，今天是颱風天，不好好顧竹北，卻忙著搞政治攻防？既然這麼支持司法徹查，鄭朝名涉及對吳子嘉生命安全威脅的恐嚇案，到底查到哪裡？「要不要幫忙問問你的黨主席、你的老闆賴清德？選舉選到家人出來恐嚇別人，你要不要出面說明、出面道歉？」

徐欣瑩競辦表示，吳子嘉遭搜索，引發外界對司法已受到政治因素影響的質疑，如今鄭朝方急著表態支持徹查，彷彿「一搭一唱、裡應外合？」徐辦質疑「辦藍雷厲風行，獵槍上膛、精準射擊；辦綠就突然卡彈？司法標準難道還要看顏色？」

徐欣瑩競辦痛批，鄭朝方身為竹北市長，面對颱風威脅，眼下最該關心的是防災整備、排水巡查、易淹水地區應變及災情通報，看到司法大動作偵辦對手反而見獵心喜，捨縣民安全於不顧，反倒把心思放在選舉攻防。

徐辦並批，「難道選舉比縣民安全還重要？只顧政治利益，不專注在市長責任，未免太自私、可怕與冷血！人民的生命財產安全才是應該列為首要考量吧？」

徐欣瑩競辦再質問，鄭朝名涉及的恐嚇案究竟偵辦到哪個階段？案情是否釐清？有無其他涉案人士？是否涉及共犯或教唆？相關疑點應由司法機關依法調查，鄭朝方也應說明是否支持同樣徹查，不能只要求對手接受檢驗，面對家族案件卻避而不談，「鄭朝方要不要出來道歉？」

徐辦另指，鄭朝方家族出售農地逃漏稅上億元，台北地檢署已分他字案，並質問「鄭朝方要不要出來一併說明？」

徐欣瑩 吳子嘉 鄭朝方 2026九合一選舉 新竹縣選舉 國民黨 民進黨

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