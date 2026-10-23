酒駕罰金未繳完遭撤銷登記 花蓮議員周駿宥獲北高行裁准暫保參選資格

花蓮縣議員周駿宥日前登記參選爭取三連霸，卻因酒駕判刑3月未執行完畢，遭中選會撤銷資格。周駿宥委託律師團隊向台北高等行政法院聲請暫時處分獲准，保住參選資格，他今天發出聲明，表示已依法繳完易科罰金，並對作出不良示範致歉，對後續法律程序會審慎處理，也尊重司法機關最終裁判結果。

周駿宥為無黨籍，為第五選區（花蓮市、新城鄉、秀林鄉吉安鄉平地原住民）縣議員，今年2月因喝了添加米酒的湯品後駕車上路遭攔查，測出酒精濃度超標，被依公共危險罪判刑3個月，得易科罰金9萬元。

他上月初登記參選，中選會審查資格時發現罰金未繳納完畢，本月16日撤銷當選資格，周委託律師以司法途徑尋求救濟，北高行昨裁准在本案行政訴訟程序終結前，周得以候選人身分參與選舉活動。

周駿宥在臉書發表聲明表示，對一時疏忽及錯誤判斷觸犯酒駕深切反省，也感到歉意；已在上月21日依法繳納易科罰金，過程中沒有規避責任或尋求任何特殊待遇。

聲明表示，他願承擔應負的法律責任，但與依法行使權利，透過正當法律程序尋求救濟並不牴觸，接下來會持續投入選舉及公共服務工作。

周駿宥也感謝委任律師團隊在中選會公布撤銷他的資格後，短時間提出聲請，21日庭訊，昨天獲得裁定，他了解這項裁定屬於暫時性權利保護，相關法律程序還是會依法處理，他會以審慎、負責態度面對，並尊重司法機關最終裁判結果。

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