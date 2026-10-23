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颱風視察民調回應引爆謝國樑和童子瑋戰火 藍轟宣傳民調、綠批造謠抹黑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
因應薔琵颱風來襲，童子瑋今上午前往台灣自來水公司新山淨水廠、台電基隆營業處及基隆火車站了解防災整備情形。圖／童子瑋辦公室提供
因應薔琵颱風來襲，童子瑋今上午前往台灣自來水公司新山淨水廠、台電基隆營業處及基隆火車站了解防災整備情形。圖／童子瑋辦公室提供

「鏡新聞」今公布基隆市長民意調查結果，民進黨市長參選人童子瑋以37%支持度，領先現任市長謝國樑的36.3%，雙方差距0.7個百分點。童子瑋前往水公司視察時回應民調，引爆藍綠隔空交火。國民黨基隆市黨部指謝國樑忙著視察防颱，批童卻忙著宣傳民調，置民生於不顧。民進黨基隆市市黨部則回擊，國民黨颱風天造謠抹黑也不休兵，痛批勿混淆視聽。

2026九合一選舉

因應薔琵颱風來襲，童子瑋今上午前往台灣自來水公司新山淨水廠、台電基隆營業處及基隆火車站，關心供水、供電與鐵路運輸防災整備情形。童子瑋表示，防災需要提前盤點風險、備妥人力與設備，把可能發生的問題先處理好，也要向颱風期間堅守崗位的第一線工作人員表達感謝。

童子瑋表示，基隆每逢颱風或豪雨，市民最直接擔心的就是停水、停電、交通中斷，甚至住家積淹水，因此這次特別走訪幾個最直接影響民生運作的公用單位，了解防颱整備狀況，也希望相關單位針對過去經驗提前準備，降低災害對市民生活的影響。

對於民調的回應，童子瑋說，首次出現黃金交叉，戒慎恐懼、持續努力。謝國樑則說，「今天颱風不講這個」。

國民黨基隆市黨部發文指出，薔琵颱風逼近，究竟是市民安全優先，還是選舉民調優先？今天謝國樑市長前往基隆各區易淹水熱區，關心大型抽水機具及市民防颱措施的整備情形，實地勘察防颱工作；但童子瑋卻大動作宣傳選舉民調。

市黨部說，賴清德總統今天才在中央災害應變中心提醒參選人，不要因為選舉而忽視颱風的影響，童子瑋眼中選舉民調比市民的防災需求更值得優先關注嗎？

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏發聲明回擊表示，國民黨刻意忽略童子瑋今天實走訪台水公司、台電及基隆火車站的防颱行程，只憑政治操作就企圖將童子瑋塑造成不關心市民安全的參選人，不僅與事實不符，更是對第一線防災工作的刻意扭曲。

余睿柏呼籲國民黨停止散布片面訊息，不要在颱風來襲之際還忙著政治抹黑；所有政治人物都應回到防災本位，用實際行動守護基隆，而不是靠扭曲事實製造對立。

因應薔琵颱風來襲，童子瑋今上午前往台灣自來水公司新山淨水廠、台電基隆營業處及基隆火車站了解防災整備情形。圖／童子瑋辦公室提供
因應薔琵颱風來襲，童子瑋今上午前往台灣自來水公司新山淨水廠、台電基隆營業處及基隆火車站了解防災整備情形。圖／童子瑋辦公室提供

因應薔琵颱風來襲，童子瑋今上午前往台灣自來水公司新山淨水廠、台電基隆營業處及基隆火車站了解防災整備情形。圖／童子瑋辦公室提供
因應薔琵颱風來襲，童子瑋今上午前往台灣自來水公司新山淨水廠、台電基隆營業處及基隆火車站了解防災整備情形。圖／童子瑋辦公室提供

因應薔琵颱風來襲，童子瑋今上午前往台灣自來水公司新山淨水廠、台電基隆營業處及基隆火車站了解防災整備情形。圖／童子瑋辦公室提供
因應薔琵颱風來襲，童子瑋今上午前往台灣自來水公司新山淨水廠、台電基隆營業處及基隆火車站了解防災整備情形。圖／童子瑋辦公室提供

童子瑋 謝國樑 民調 2026九合一選舉 基隆市選舉 薔琵颱風

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