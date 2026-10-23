不畏中颱薔琵！彰化1縣議員照常成立競總 同黨立委都出席

彰化縣今放薔琵颱風假，大多數參選人暫停活動，角逐第四選區縣議員的陳秋蓉照常成立競選總部，3名彰化縣民進黨立法委員、前縣長魏明谷都到場相挺。

薔琵颱風上午接近台灣，彰化縣有風無雨，陳秋蓉在員林市妙化堂舉行競總成立大會。昔日好姐妹立法委員也是縣長參選人陳素月致詞表示，陳秋蓉從政一步一腳印，深耕基層、待人熱忱的態度有目共睹，過去兩度參選員林市長都以極小差距失利，這次回歸參選縣議員，期盼選民全力支持，再度把她送進縣議會。

陳秋蓉的競總主委、妙化堂董事長張椿堂說，今一早看見鄉親不畏颱風天陸續到場，他和陳秋蓉都很感動，希望選民不要重演8年前陳秋蓉以157票數落選員林市長的遺憾，盡量動員拉票。

陳秋蓉表示，從縣議員助理做到現在，參與公共事務近30年，晚上從不關手機，只要民眾有需要，她一定親身服務，若是不方便的長輩或弱勢，她會親自接送，為的就是真正解決民眾的問題，希望這分真誠心意喚起選民記憶並再度得到肯定，繼續為選民繼續服務。

同選區（員林市、大村鄉、永靖鄉）的縣議員曹嘉豪、黃正盛、劉惠娟、張雪如、游筑凱等人紛紛透過臉書粉專、AI合成防颱照片，提醒民眾務必注意薔琵颱風動向，做好防颱措施，未有公開選舉活動。