陳玉珍競選服務處成立 300鄉親到場力挺喊「五力全開」拚金門改變

國民黨金門縣長候選人陳玉珍今抽中縣長選舉5號，隨即以「改變金門五夠力」競選口號，並於上午10時成立競選服務處，吸引300餘位鄉親及支持者到場加油。陳玉珍表示，抽籤與服務處成立不只是選戰的起點，更是承擔縣政責任的開始，她已準備好迎接挑戰，並喊話鄉親「一人拉十票」，一起為金門的未來打拚。

陳玉珍競選服務處成立茶會以舞龍舞獅揭開序幕，並舉行上香祈福儀式，祈求選戰順利、金門平安。前金門縣長陳水在特別送上粽子，象徵「包中」，穎川堂金門陳氏宗親理事長陳進源也致贈好彩頭，為陳玉珍獻上祝福，現場氣氛熱絡。

陳玉珍表示，今天抽中5號，讓她想到英文「HI FIVE」的擊掌動作，她說，過去她緊握鄉親的每一雙手，傾聽地方的聲音，從今天開始，她希望邀請大家跟她一起擊掌，一起「HI FIVE」，用擊掌表達對改變金門的共同期待，也象徵大家攜手合作、五力全開，把對金門的期待一件一件化為真正的改變。

她說，過去24年來受到鄉親疼惜與照顧，心中始終感念，今天成立競選服務處，並沒有太多喜悅，反而深刻感受到責任開始加重，尤其過去8年立委任內，服務案件超過1萬5000件，她瞭解鄉親需要什麼，金門需要改變什麼。

陳玉珍指出，金門需要的改變不能只停留在口號，而是要讓年輕人看見發展機會、長輩生活更安心、交通更加便利、產業更有活力，也讓願意留在金門或返鄉發展的人，對家鄉未來有所期待。她希望將多年來在中央爭取資源、協調政策的經驗，轉化為推動縣政的實際行動。

陳玉珍也向支持者喊話，希望大家「一人拉十票、十人拉百票」，凝聚更多支持力量；她強調，5號代表全力以赴，未來將持續秉持為金門打拚的初心，與鄉親攜手推動改變，「5號陳玉珍，五力全開，改變金門！」

國民黨金門縣長候選人陳玉珍今天上午成立競選服務處，穎川堂金門陳氏宗親理事長陳進源（中右）特別到場力挺，並送上好彩頭。記者蔡家蓁／攝影

國民黨金門縣長候選人陳玉珍今天上午成立競選服務處，前金門縣長陳水在（中右）特別到場力挺，並送上粽子，寓意「包中」。記者蔡家蓁／攝影

國民黨金門縣長候選人陳玉珍今天上午成立競選服務處，陳玉珍表示，抽籤與服務處成立不只是選戰的起點，更是承擔縣政責任的開始，她已準備好迎接挑戰，並喊話鄉親「一人拉十票」，一起為金門的未來打拚。記者蔡家蓁／攝影