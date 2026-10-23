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質疑蘇巧純涉違利衝法 呂家愷批蘇巧慧避重就輕：出來面對

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧。聯合報系資料照
民進黨新北市長參選人蘇巧慧。聯合報系資料照

民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純在金融新創公司「曠世智能」擔任董事，曾獲經濟部補助，但卻疑違反「公職人員利益衝突迴避法」，未依規定揭露蘇巧慧二等親屬身分等。國民黨發言人呂家愷今日表示，蘇巧慧家族公司狂拿政府資金投資、補助，涉嫌嚴重違反利衝法，「蘇家應該出來誠實面對選民，難道國庫變蘇家財庫？」

2026九合一選舉

蘇巧純於曠世智能擔任董事，並為公司第二大股東。日前遭踢爆，曠世智能曾獲經濟部120萬元補助，未依公職人員利益衝突迴避法揭露蘇巧慧二等親屬身分，甚至在行政院長蘇貞昌任內，獲得台企銀、國發基金近4500萬元投資，引發外界對利益迴避問題的質疑。

呂家愷指出，蘇巧純在曠世智能擔任董事，又是公司第二大股東，對公司的營運規劃及財務狀況理應相當了解，以實務角度來看，她已是一定程度的經營參與者，依「公司法」規定，蘇巧純身為董事更是當然的負責人，且在其父蘇貞昌擔任行政院長、蘇巧慧擔任立委期間，獲得數千萬元投資，蘇巧慧卻以「妹妹非負責人」作為回應。

呂家愷認為，蘇巧慧的說法根本是說謊，也規避外界疑問，簡直是瞧不起選民的智慧。選舉本來就是檢驗候選人的過程，不分黨派都應接受檢視。蘇巧慧如果認為此事毫無問題，大可正面澄清、公布相關細節，何必遮遮掩掩？

此外，針對外界踢爆，曠世智能的公司登記地址與蘇巧純創立的「二三無限整合行銷」舊址完全相同，而蘇貞昌設立的「超越基金會」、蘇巧慧丈夫的「韶光電影」及蘇巧純的「二三設計」，甚至也都位於同一棟大樓內。呂家愷批，蘇家這種「演都不演」的心態，實在太過囂張跋扈。

呂家愷說，一家公司獲得政府數千萬元投資，樓上樓下卻「恰好」都是家族人士開設的公司及基金會，這種「巧」合，明眼人都知道是怎麼回事。

呂家愷嚴正呼籲，選戰剩下30多天，蘇巧慧若想爭取選民的認同與手中的選票，就應該誠實面對家族過往的相關爭議，甚至「整個蘇家都應該出來面對」，向新北市400多萬市民清楚交代整起事件的來龍去脈。

國民黨發言人呂家愷。聯合報系資料照
國民黨發言人呂家愷。聯合報系資料照

蘇巧慧 呂家愷 補助 2026九合一選舉 新北市選舉 蘇貞昌

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