立院反對長者免健保費…上節目又稱爭取 川競辦：哪個才是真正的巧慧?

藍白日前在立院三讀通過老人福利法修法，年滿65歲以上綜所稅率20%以下由中央全額補助健保費，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表決時缺席，昨天在政論節目表示，健保費補助應由「中央負擔、全國一致」承諾若當選市長定會極力爭取。國民黨市長參選人李四川競辦發言人江怡臻表示，蘇巧慧上周反對，這周又說要照顧長輩，到底哪個才是「真正的巧慧」？

江怡臻今在臉書發文表示，上周藍白三讀通過的老人福利法修法，就是全國一致，由中央全額補助65歲以上長輩健保費，並設有綜所稅率20%的排富門檻，新北當然也包括在內。她要問蘇巧慧「法案已經有了，妳為什麼不支持？」

江怡臻說，議事日程表決時，蘇巧慧投下反對票，最終表決又缺席，但上節目卻又說自己非常想爭取，立法院就能支持的福利，為什麼非要等選上市長才爭取？妳心中擺第一的，到底是民進黨黨意，還是新北市民權益？

不僅民進黨團反對，行政院也以「世代不公平」、恐增加年輕人保費負擔來質疑修法。但每年預估增加的近400億元經費，可以討論由中央透過公務預算籌措，作為照顧長者的社福支出。賴政府還沒把財源與配套說清楚，怎麼就先把負擔推到年輕人身上？

財源怎麼安排、如何兼顧其他福利，都應攤開來談。不能把漲保費當成唯一答案，更不能把照顧長輩，直接說成「世代不正義」

江怡臻表示，她要問蘇巧慧到底支不支持這項修法？藍白提出的法案版本，就是由中央負擔，讓全國符合條件的長輩享有一致福利，新北當然也包括在內，法案都有了，為什麼還要繞來繞去，就是不肯支持？難道照顧長輩還要分藍綠，綠能，藍白就不能？上周表決不支持，這周又說要爭取，到底哪個才是「真正的巧慧」？

她呼籲蘇巧慧應正面回應，既然藍白版本已實現「中央負擔、全國一致」的訴求，為何仍堅持反對？照顧長者不該分藍綠，不應為了黨派利益而置新北長者權益於不顧。