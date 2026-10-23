罕見秋颱迫選舉活動暫停 台中市藍綠反應微妙差別

中度颱風薔琵是較少見的秋颱，選前1個月席捲台灣，是近年距離選舉日最接近的一場颱風，也迫使選舉活動暫時喊停，包括號次抽籤、造勢以及掃街等等。中市選情原本逐漸炒熱，藍營基層認為影響不大，綠營基層則有些憂心，颱風會否稍微吹熄上揚的氣勢。

台灣近年選舉日都在秋冬兩季，較不容易在選前遭遇颱風，上次發生類似情形是2022年地方大選，9月時遭遇強颱軒嵐諾，導致候選人登記截止日期順延1天。今年中颱薔琵比4年前的軒嵐諾又晚了1個多月，已經是選前衝刺階段，中選會原本選在今天抽出候選人號次，多數縣市因颱風假順延到27日。

台中藍營人士認為，儘管在選前1個月遇上颱風很罕見，對整體選情影響不大，對個別議員參選人可能有影響，比如有議員參選人選在24日成立競總，若颱風還沒遠離，可能導致動員困難甚至得被迫延後。

藍營人士表示，對市長層級的選舉來說，部分掃街、造勢活動可能要取消或延後，但也是競總喘口氣、重新盤點選情的機會，尤其11月初就要舉行電視辯論會，本就有很多事前工作要做；比起選前1個月的颱風假，選舉日當天的晴雨可能更影響投票率。

台中綠營人士指出，民進黨市長參選人何欣純近期氣勢一路上揚，也逼得對手江啟臣陣營打起烏賊戰，在辯論一事大做文章；這場颱風確實對何有點影響，原本計畫替黨內32名議員參選人站台、車掃全台中29區，時程相當緊湊，如果周六被迫暫停，恐怕會更緊繃。

綠營人士坦言，颱風假也是個問題，現任市長盧秀燕沒有競選連任，始終是藍營金雞母，這次放假多少會拉升盧的好感度；事實上，比起台中，颱風假對北市選情影響更大，台北市長蔣萬安會不會藉這次颱風假重整旗鼓，影響到「洋流」甚至全台選情？還須觀察。