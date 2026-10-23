快訊

薔琵暴風圈已籠罩全台！無法排除登陸可能性 粉專示警3地區提高警覺

工業二氧化碳假冒食品級...好市多、IKEA中鏢 醫示警：含2物恐傷身

火燒車救出貓失去意識！暖警跪地「戴氧氣罩急救」 畫面曝光全網讚爆

聽新聞
0:00 / 0:00

參選人被檢調找上門 彰化這一選區最多 兩人恐無法親自號次抽籤

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣前立法委員江昭儀聘請律師將為妻子前縣議員江熊一楓上訴。聯合報系資料照
彰化縣前立法委員江昭儀聘請律師將為妻子前縣議員江熊一楓上訴。聯合報系資料照

選舉期間參選人最擔心沾惹司法案件，彰化縣115年地方公職人員選舉候選人姓名號次抽籤，有兩名參選人截至目前在押，很可能無法親自抽籤，另有兩名參選人曾被檢調傳喚說明但都無保請回，因相關人員都在北斗區，格外引人矚目。

2026九合一選舉

參選北斗區縣議員的前縣議員江熊一楓涉及虛報助理費，日前一審判處有期徒刑9年6月確定，為她積極奔走的夫婿前立法委員江昭儀今強調，這樁案件檢察官、法官似乎心有定見，江熊一楓一定上訴爭取權益。

江昭儀表示，江熊一楓案件未按正常偵辦流程進行，3名調查員登門搜索、帶走，當天訊問即收押，令人錯愕；他和律師認論後採取不爭辯、認罪協商以爭取交保、從輕發落，結果江熊一楓認錯未獲協商機會，檢方起訴、法官判決都很迅速，處置嚴厲且沒裁定交保放人跡象，江熊一楓將委託選委會代為抽籤。

另一名被羈押的縣議員參選人是縣議長謝典霖，涉賄選、不當支用縣議會公帑，先前聲請交保被駁回，縣選委會預定下周二（10月27日）號次抽籤，外界對謝典霖下周一交保不樂觀。他的服務團隊雖持續拜票，並預計11月8日舉辦競選總部成立大會，但謝典霖即使順利當選下屆議員，若羈押獲准延長，能否再度角逐議長大位仍充滿變數。

此外，北斗區被檢調找上的還有一名縣議員參選人、一名鄉長參選人，都與公墓太陽能光電發電系統裝置工程有關。據了解，公墓光電發電系統裝置工程與竹塘鄉光電系統工程弊案的同一名「中人」牽成，找同一批光電系統工程廠商競標，因竹塘鄉弊案爆發讓這個鄉公所警覺，鄉長從嚴把關防堵弊端發生，鄉公所人員都沒違法行事，因此檢調傳喚說明均全身而退，使轉換跑道的鄉長參選縣議員選情穩固，而鄉長參選人關心工程案也因沒發生弊端，獲無保請回。

彰化縣議長謝典霖涉期約賄選遭裁定羈押禁見。聯合報系資料照
彰化縣議長謝典霖涉期約賄選遭裁定羈押禁見。聯合報系資料照

2026九合一選舉 彰化縣選舉 江熊一楓 謝典霖 號次

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

1票1萬 竹縣橫山鄉長涉賄收押

游智彬「設籍未滿10年」選不了！提假處分拚明抽號 法院裁定駁回

江熊一楓涉詐領助理費再延押2月　夫：她不放棄參選議員

命運大不同？花蓮酒駕議員拚連任告贏了 法院裁准續行參選

相關新聞

影／全國率先抽籤！金門沒放颱風假 張國威抽中1號、陳玉珍拿下5號

薔琵颱風來勢洶洶，全台各縣市都放颱風假，只有金門縣今天維持正常上班、上課，也讓金門縣將成為全國率先完成候選人抽籤的縣市。7名縣長候選人的號次今天上午揭曉，依序為1號張國威、2號李文良、3號洪和成、4號張火木、5號陳玉珍、6號梁文韜及7號黃世團，候選人各自喊出競選口號，為選戰增添話題。

沈伯洋喊股市和停班課脫鉤 蔣萬安競辦再嗆：忘了自己還是立委

強颱薔琵逼近，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天提股市是否跟停止上班上課脫鉤，遭藍營批評，沈伯洋反擊蔣萬安拋松機，也是中央、地方要一起討論，為什麼蔣萬安可以說要討論，他提出想法就不OK？蔣萬安競辦今晚指出，出洋相後還硬拗，沈伯洋忘了自己還是立委？

沈伯洋提停班課跟股市脫鉤遭質疑？蔣萬安：他應清楚權責單位是誰

中颱薔琵來襲，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨提股市是否與颱風假脫鉤，遭藍營批評。台北市長蔣萬安上午受訪指出，看到行政院也有出來回應，沈委員現在也應該清楚權責單位是誰。

羅智強：蔣萬安防颱優先停選務、沈伯洋提股市脫鉤停班 兩人天壤之別

薔琵颱風來襲，台北市長蔣萬安也宣布停止競選活動投入防災。國民黨立委羅智強今日表示，蔣萬安交辦他的第一件事是「防颱優先」。周一下午，他正式就任蔣萬安競選總幹事。隔天就接到蔣萬安的指示，周末可能有颱風，要麻煩密切注意颱風動向。颱風來襲，就立刻暫停一切選舉活動，一切以保護市民生命財產安全為優先，防颱第一。

松機遷建…陳以信：謝長廷、姚文智、吳怡農主張 沈伯洋認同哪個？

針對內政部長劉世芳以空勤總隊救災需求質疑松山機場遷移，國民黨文傳會主委陳以信今日表示，民進黨自己提遷建是遠見，台北市長蔣萬安提遷建就變成問題？

蔣萬安提松機改建AI園區最新網路民調出爐 61%贊成、38%反對

台北市長蔣萬安宣布規畫松山機場遷移，引起各界討論。根據聯合新聞網所做的網路民調，蔣萬安規畫松山機場遷移、300公頃土地改造為AI園區、住宅及公園，其中贊成61%，反對38%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。