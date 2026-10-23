參選人被檢調找上門 彰化這一選區最多 兩人恐無法親自號次抽籤

選舉期間參選人最擔心沾惹司法案件，彰化縣115年地方公職人員選舉候選人姓名號次抽籤，有兩名參選人截至目前在押，很可能無法親自抽籤，另有兩名參選人曾被檢調傳喚說明但都無保請回，因相關人員都在北斗區，格外引人矚目。

參選北斗區縣議員的前縣議員江熊一楓涉及虛報助理費，日前一審判處有期徒刑9年6月確定，為她積極奔走的夫婿前立法委員江昭儀今強調，這樁案件檢察官、法官似乎心有定見，江熊一楓一定上訴爭取權益。

江昭儀表示，江熊一楓案件未按正常偵辦流程進行，3名調查員登門搜索、帶走，當天訊問即收押，令人錯愕；他和律師認論後採取不爭辯、認罪協商以爭取交保、從輕發落，結果江熊一楓認錯未獲協商機會，檢方起訴、法官判決都很迅速，處置嚴厲且沒裁定交保放人跡象，江熊一楓將委託選委會代為抽籤。

另一名被羈押的縣議員參選人是縣議長謝典霖，涉賄選、不當支用縣議會公帑，先前聲請交保被駁回，縣選委會預定下周二（10月27日）號次抽籤，外界對謝典霖下周一交保不樂觀。他的服務團隊雖持續拜票，並預計11月8日舉辦競選總部成立大會，但謝典霖即使順利當選下屆議員，若羈押獲准延長，能否再度角逐議長大位仍充滿變數。

此外，北斗區被檢調找上的還有一名縣議員參選人、一名鄉長參選人，都與公墓太陽能光電發電系統裝置工程有關。據了解，公墓光電發電系統裝置工程與竹塘鄉光電系統工程弊案的同一名「中人」牽成，找同一批光電系統工程廠商競標，因竹塘鄉弊案爆發讓這個鄉公所警覺，鄉長從嚴把關防堵弊端發生，鄉公所人員都沒違法行事，因此檢調傳喚說明均全身而退，使轉換跑道的鄉長參選縣議員選情穩固，而鄉長參選人關心工程案也因沒發生弊端，獲無保請回。