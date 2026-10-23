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蔡詩萍稱場館應維持「純淨性」 吳思瑤：北市文化局淪為文化警總？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨政策委員會執行長、立委吳思瑤表示，「當文化局淪為文化警總，台北倒退了幾十年？」圖／聯合報系資料照
民進黨政策委員會執行長、立委吳思瑤表示，「當文化局淪為文化警總，台北倒退了幾十年？」圖／聯合報系資料照

台北市文化局蔡詩萍日前因阮劇團在場館布告欄張貼競選標語引發爭議，強調租借場館也要努力維持場館「純淨」。民進黨立委吳思瑤今批，「當文化局淪為文化警總，台北倒退了幾十年？」並質疑蔡詩萍打電話給蔡康永，邀請參加台北市長蔣萬安競總成立大會，「出發點純淨嗎？」

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台北市長參選人沈伯洋日前表示，劇團沒有行政中立問題。蔡詩萍則回應，若要選市長，應該知道行政中立原則，「這是公民基本常識、政治人物最基本的素養。」

蔡詩萍昨開記者會說明，重申場館使用作業要點，希望不要破壞行政中立默契。他表示，「文化和政治難免有些牽扯，但還是要盡量保持一點距離。」蔡強調，不只是行政場館官方要行政中立，租借場館官方也要努力維持場館純淨。

吳思瑤今臉書發文表示，看到蔡詩萍振振有辭說出「純淨性」三個字，「我感到怒不可抑！」她說，「先要求藝文場館的『純淨性』，下一步要清理的就是文化藝術的創作純淨。」

吳思瑤質疑，「如何定義『純淨』？洋流就不純淨？就該剷除？」蔡詩萍身為創作者、作家，「不但沒有力挺、捍衛創作者思想自由、表意自由，反而成為壓迫、箝制自由的劊子手？」

吳思瑤並批評，「蔡詩萍假文化，真政治！？」、「淪為國民黨威權政治、肅清異己的統治工具，是被迫無奈？還是真心自願？」

吳思瑤表示，其實國民黨內「蔡詩萍們」何其多，立法院內就有王鴻薇、陳玉珍、翁曉玲等人。她批評，藝文創作者只要有任何跟政治沾上邊、跟執政黨合作過，「就被貼上『不夠純淨』的標籤，成為獵殺的黑名單」。

吳思瑤也質疑，「蔡詩萍以局長身分打電話給蔡康永，邀請他參加蔣萬安競選總部成立大會，出發點純淨嗎？行政中立嗎？」並說「從蔡康永到蔡詩萍，兩種文化人。不只是說話的藝術，更是文化人的格調。」

2026九合一選舉 吳思瑤 蔡詩萍 文化局 台北市選舉

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