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基隆市長最新民調黃金交叉？童子瑋支持度贏謝國樑0.7個百分點 兩人回應了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑以雙手打「X」的方式回應說，「今天颱風不講這個」。記者游明煌／攝影
謝國樑以雙手打「X」的方式回應說，「今天颱風不講這個」。記者游明煌／攝影

「鏡新聞」今天公布「2026年基隆市長民意調查」結果，民進黨市長參選人童子瑋以37%支持度，領先現任市長謝國樑的36.3%，雙方差距0.7個百分點。童子瑋表示，首次出現黃金交叉，戒慎恐懼、持續努力。謝國樑被問到此民調則回應說，「今天颱風不講這個」。

2026九合一選舉

鏡新聞最新民調顯示，在基隆市長候選人支持度方面，當詢問民眾在民進黨童子瑋、國民黨謝國樑與無黨籍魏造文三位人選當中，最希望哪一位擔任基隆市長時，37.0%的民眾支持童子瑋、36.3%支持謝國樑、0.8%支持魏造文，另有25.9%未表態。童子瑋與謝國樑的支持度相差0.7個百分點，兩人支持度相當接近。

本次調查及經費來源由鏡新聞委託大地民意研究股份有限公司執行，調查時間為10月18日至21日，訪問對象為戶籍設於基隆市且年滿20歲以上的民眾，採用市話訪問，共完成有效樣本1075份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。

童子瑋回應表示，面對最新民調結果，團隊仍會保持戒慎恐懼、繼續努力的態度，持續勤走基層，繼續說明具體政策與生活問題的解決方案，爭取更多市民的認同。

童子瑋說，這幾年基隆在各項城市調查及施政指標中的表現都不盡理想，無論遠見或天下雜誌的評比都是吊車尾，許多市民對城市發展停滯、生活品質未能改善感到失望，因此更加期待改變。

童子瑋表示，從基層走訪過程中，可以深刻感受到市民對改變的期待。他認為，希望基隆改變的市民，支持意願也相對堅定。面對接下來的選戰，團隊不會因為民調領先而鬆懈，將持續以政策、願景與實際行動爭取支持，讓更多市民相信，基隆的進步不必再等待。

謝國樑今天上午到西定路視察颱風防水閘門整備工作時，媒體詢問此民調結果的看法，謝國樑以雙手比「X」的方式回應說，「今天颱風不講這個」。

藍營則說，國民黨基隆市黨部本月20日才發布藍營民調指出，市長謝國樑的支持度領先議長童子瑋5.6個百分點，當選看好度更領先18.5個百分點，反映現階段市民對謝連任有信心。

該民調是國民黨基隆市黨部委託全國公信力民意調查公司進行民調，指謝國樑施政滿意度達52.7%，選舉支持度也以41.3%，領先童子瑋的35.7%，領先5.6個百分點。當選看好度方面，謝國樑更以45.0%領先童子瑋的26.5%，雙方差距達18.5個百分點。

童子瑋回應表示，民調首次出現黃金交叉，戒慎恐懼、持續努力。記者游明煌／攝影
童子瑋回應表示，民調首次出現黃金交叉，戒慎恐懼、持續努力。記者游明煌／攝影

謝國樑 童子瑋 基隆 黃金交叉 2026九合一選舉 基隆市選舉 民調

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