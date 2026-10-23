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美智庫示警北京意圖介選 沈伯洋成施壓首要目標

中央社／ 台北23日綜合外電報導
美國智庫指出，北京正加大對「台獨頑固分子」及其親屬的制裁與打壓，並以沈伯洋為核心施壓對象，疑有介入台灣11月地方大選意圖。聯合報系資料照
美國智庫指出，北京正加大對「台獨頑固分子」及其親屬的制裁與打壓，並以沈伯洋為核心施壓對象，疑有介入台灣11月地方大選意圖。聯合報系資料照

美國一份最新智庫報告指出，北京當局近期升級對所謂「頑固台獨分子」的脅迫策略。報告點出民進黨台北市長參選人沈伯洋成為首要施壓對象，北京顯有介入台灣11月地方大選意圖。

2026九合一選舉

由戰爭研究所（ISW）與美國企業研究所（AEI）共同撰發的最新一期「中國與台灣情勢更新」（TheChina & Taiwan Update）報告指出，北京當局近期正顯著升級他們定義為「台獨頑固分子」的脅迫策略，由鎖定政治人物個人延伸至對其在商界發展的親屬實施制裁與經濟打壓。

報告分析，中國國台辦繼2024年10月將沈伯洋列入「台獨頑固分子」後，今年10月14日進一步宣布對沈父名下的VWAY公司祭出制裁，全面禁止中國境內組織、企業與個人與對方進行任何交易或合作。

香港親中的「文匯報」與「大公報」10月13日先行披露相關內容，緊接著國台辦隔天旋即宣布制裁，台灣陸委會嚴厲批評中方刻意介入選舉。

報告指出，有民調顯示沈伯洋自5月獲徵召參選以來，已將與現任市長蔣萬安的差距從10個百分點大幅縮小至 1.2個百分點。在選前緊要關頭，中方動作被認為意在影響選戰。

此外，共軍官方背景的媒體帳號「鈞正平」與國台辦也公開抨擊曾出席沈伯洋競選活動的台灣知名主持人蔡康永，藉此升高政治壓力，試圖孤立沈伯洋並阻斷台灣公眾人物與其互動。

報告還指出，以家屬為目標的威脅正成為北京的慣用手法，近期其他類似案例包括台灣內政部長劉世芳於2026 年初被中方列入台獨份子名單後，她在對岸台企任職的外甥隨即遭到調查，並於4月被公司解僱；美國執法單位也在10月於加州逮捕一名涉嫌跟監總統賴清德長子的中國籍間諜。

此外，報告指中方近期也頻繁在台灣周邊海域演練多船種「混合戰」，並在南海對菲律賓施加更強的軍事與外交施壓，凸顯中方在區域擴張與周邊威嚇作為已日趨常態化。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 北京 介選

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