蔣萬安提松機改建AI園區最新網路民調出爐 61%贊成、38%反對

台北市長蔣萬安宣布規畫松山機場遷移，引起各界討論。根據聯合新聞網所做的網路民調，蔣萬安規畫松山機場遷移、300公頃土地改造為AI園區、住宅及公園，其中贊成61%，反對38%。

根據投票結果，贊成台北需要土地發展AI產業，松機遷移值得推動，為39%、2538票；另外，贊成機場在市區有飛安及噪音等問題，遷移可提升城市安全與居住品質為22%，1411票。

反對部分，認為松山機場位處市中心，具有交通便利性，不應輕易遷移占32%、2085票；認為遷移成本、交通、航空需求及實際效益都不明確，不宜現在決定占6%、418票。其他有8票、不知道／沒意見16票。

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