快訊

幼教風暴／代理師資擬鬆綁惹議 專業與人力如何取捨？

薔琵暴風圈籠罩全台！下午起降雨最嚴重 慎防致災強陣風

台積電高雄廠工安4死 遺孀悲痛發文：你怎麼可以丟下我

聽新聞
0:00 / 0:00

批桃園「百廢待舉」 黃世杰遺憾張善政去行政院未爭取發展AI權益

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰（右）接受汪潔民「財富汪得福」專訪，批現在的桃園施政「百廢待舉」，遺憾國民黨桃園市長張善政去行政院未爭取發展AI產業的權益。圖／黃世杰競選辦公室提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰（右）接受汪潔民「財富汪得福」專訪，批現在的桃園施政「百廢待舉」，遺憾國民黨桃園市長張善政去行政院未爭取發展AI產業的權益。圖／黃世杰競選辦公室提供

松山機場遷建議題發酵，桃園市長張善政表態支持台北市長蔣萬安，衍生2026選舉政治攻防。民進黨桃園市長參選人黃世杰接受財經專家汪潔民「財富汪得福」專訪，批張沒站在桃園市長立場爭取AI產業發展，讓人遺憾。

2026九合一選舉

黃世杰受訪節目今早播出，談到直指目前桃園市政「百廢待舉」，行政效率跟過去民進黨執政差很多。他回憶前市長鄭文燦任內會議都是15分鐘為單位舉行，是高效率、快速決策的團隊，未來上任後也要找回這樣的速度，讓桃園重新動起來。

近日台北市長蔣萬安提議松山機場遷建，基地用於開發AI產業，張善政除表態支持，也赴行政院會參與討論；黃世杰在節目中表示，張為松山機場遷移議題跑去行政院會，但未站在桃園市長的立場爭取AI產業發展的權益，讓人遺憾。

黃世杰表示，桃園是最年輕的直轄市，有很多年輕家庭，他有一個使命，就是希望找回大家當初在桃園落地生根的憧憬跟光榮感，讓桃園真正成為智慧城市，市民要在生活中感到智慧，無論從工作、生活、養兒育女，照顧長輩，桃園都是最好的地方。

另外，對於「四姐」稱號，黃世杰佩服支持者想到此綽號，認為可以讓更多人記得他，進而了解他要為桃園做什麼，也是一件好事；針對汪潔明形容「鋒芒內斂」，黃世杰則說「比較沉穩」。

關於「洋流」，黃世杰指沈伯洋是他台大法律系直屬學弟，2人交流甚多。他也誇沈伯洋是很特別的人，在還沒有YouBike的年代會騎腳踏車在台北到處跑；至於新北市長參選人蘇巧慧，黃世杰則稱呼她學姐，但在學期間沒有太多交流，進立法院當後才比較多接觸，「也是非常優秀的政治人物」。

黃世杰 張善政 行政院 2026九合一選舉 桃園市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

松機遷移議題 藍委主張可借鏡台中水湳機場經驗

立委指參選人租國有地未標租 農業部：會檢討

松機遷建 蔣萬安促十年規畫、藍分享水湳機場經驗

倡松機遷建借鏡台中水湳經驗 徐巧芯籲中央審慎評估協調

相關新聞

沈伯洋發言惹議 藍轟「颱風脫鉤論」狀況外

薔琵颱風來襲，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨提出颱風天股市開盤與停班停課脫鉤的構想，認為北市是金融重鎮，可以討論設立個別標準，引發外界質疑「狀況外」。蔣萬安競辦批沈搞錯中央與地方權責，國民黨立委王鴻薇更開嗆，沈伯洋就是一個大外行，只講股市，但股票、外匯市場是連動的，應好好做功課再來談話，不要又鬧笑話。

發傳單攻擊鄭朝方？遭檢搜索 吳子嘉喊司法迫害

新竹檢方偵辦美麗島電子報董事長吳子嘉涉違反選罷法，昨指揮警方搜索吳子嘉位於台北市的辦公室與住處。檢警指出，全案與竹北街頭出現署名吳子嘉、攻擊民進黨縣長參選人鄭朝方的傳單有關，檢方前天聲押發、印傳單的彭姓男子獲准。檢方強調，吳為嫌疑人，約談後請回，未有強制處分，搜索行動為保全證據。

影／全國率先抽籤！金門沒放颱風假 張國威抽中1號、陳玉珍拿下5號

薔琵颱風來勢洶洶，全台各縣市都放颱風假，只有金門縣今天維持正常上班、上課，也讓金門縣將成為全國率先完成候選人抽籤的縣市。7名縣長候選人的號次今天上午揭曉，依序為1號張國威、2號李文良、3號洪和成、4號張火木、5號陳玉珍、6號梁文韜及7號黃世團，候選人各自喊出競選口號，為選戰增添話題。

沈伯洋喊股市和停班課脫鉤 蔣萬安競辦再嗆：忘了自己還是立委

強颱薔琵逼近，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天提股市是否跟停止上班上課脫鉤，遭藍營批評，沈伯洋反擊蔣萬安拋松機，也是中央、地方要一起討論，為什麼蔣萬安可以說要討論，他提出想法就不OK？蔣萬安競辦今晚指出，出洋相後還硬拗，沈伯洋忘了自己還是立委？

沈伯洋提停班課跟股市脫鉤遭質疑？蔣萬安：他應清楚權責單位是誰

中颱薔琵來襲，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨提股市是否與颱風假脫鉤，遭藍營批評。台北市長蔣萬安上午受訪指出，看到行政院也有出來回應，沈委員現在也應該清楚權責單位是誰。

羅智強：蔣萬安防颱優先停選務、沈伯洋提股市脫鉤停班 兩人天壤之別

薔琵颱風來襲，台北市長蔣萬安也宣布停止競選活動投入防災。國民黨立委羅智強今日表示，蔣萬安交辦他的第一件事是「防颱優先」。周一下午，他正式就任蔣萬安競選總幹事。隔天就接到蔣萬安的指示，周末可能有颱風，要麻煩密切注意颱風動向。颱風來襲，就立刻暫停一切選舉活動，一切以保護市民生命財產安全為優先，防颱第一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。