批桃園「百廢待舉」 黃世杰遺憾張善政去行政院未爭取發展AI權益

松山機場遷建議題發酵，桃園市長張善政表態支持台北市長蔣萬安，衍生2026選舉政治攻防。民進黨桃園市長參選人黃世杰接受財經專家汪潔民「財富汪得福」專訪，批張沒站在桃園市長立場爭取AI產業發展，讓人遺憾。

黃世杰受訪節目今早播出，談到直指目前桃園市政「百廢待舉」，行政效率跟過去民進黨執政差很多。他回憶前市長鄭文燦任內會議都是15分鐘為單位舉行，是高效率、快速決策的團隊，未來上任後也要找回這樣的速度，讓桃園重新動起來。

近日台北市長蔣萬安提議松山機場遷建，基地用於開發AI產業，張善政除表態支持，也赴行政院會參與討論；黃世杰在節目中表示，張為松山機場遷移議題跑去行政院會，但未站在桃園市長的立場爭取AI產業發展的權益，讓人遺憾。

黃世杰表示，桃園是最年輕的直轄市，有很多年輕家庭，他有一個使命，就是希望找回大家當初在桃園落地生根的憧憬跟光榮感，讓桃園真正成為智慧城市，市民要在生活中感到智慧，無論從工作、生活、養兒育女，照顧長輩，桃園都是最好的地方。

另外，對於「四姐」稱號，黃世杰佩服支持者想到此綽號，認為可以讓更多人記得他，進而了解他要為桃園做什麼，也是一件好事；針對汪潔明形容「鋒芒內斂」，黃世杰則說「比較沉穩」。

關於「洋流」，黃世杰指沈伯洋是他台大法律系直屬學弟，2人交流甚多。他也誇沈伯洋是很特別的人，在還沒有YouBike的年代會騎腳踏車在台北到處跑；至於新北市長參選人蘇巧慧，黃世杰則稱呼她學姐，但在學期間沒有太多交流，進立法院當後才比較多接觸，「也是非常優秀的政治人物」。