蘇巧慧談長者健保補助：若是全國一致福利當然接受

立法院日前三讀通過老人健保費有條件由中央補助，引發討論。民進黨新北市長參選人蘇巧慧上節目受訪指出，若定位為長者福利，且全國一致實施，她當然接受。

蘇巧慧接受「少康戰情室」專訪，節目昨晚播出。提問人詢及對於這項補助措施態度，蘇巧慧說，她一向主張，民眾不應因居住縣市不同而享不同待遇，因此包括育兒津貼、長者福利，都希望全國一致。但健保費是否能成為福利制度，仍有多方意見。

蘇巧慧說，新北市有400萬人口，擁有人口紅利也有財政負擔，因此希望未來若有相關福利，是由中央統一規劃、負擔，若成為新北市長，她一定極力爭取，但長者健保費是否由中央全額負擔，許多醫界專家認為可能對健保不一定有利。

趙少康追問是否贊成中央補貼健保費，蘇巧慧說，若把這件事定位為長者福利，她希望全國一致，因此作為新北市長，她會全力爭取。趙少康又問，老人福利法修法已三讀通過，若全國一致實施，是否接受，蘇巧慧說，全國一致的社會福利，她當然接受。

趙少康在節目中也直問，父親、前行政院長蘇貞昌對蘇巧慧而言是資產還是負債，蘇巧慧坦言兩者都是，小時候對於父親的名氣會感到壓力，就算得了演講比賽第一名，仍會有同學刻意提及父親身分，但也讓她從小明白，若要獲得認同，做到100分不夠，必須做到120分、150分，與第二名拉開差距，才能證明自己。

蘇巧慧說，而父親過去擔任屏東縣長、台北縣長時留下許多政績，包括二重疏洪道、鶯歌陶瓷博物館、雙和醫院等，這些對她而言都是資產，民眾對父親有所肯定，也會對她產生好感與期盼，她也會加上120分的努力，走出自己的路。