影／全國率先抽籤！金門沒放颱風假 張國威抽中1號、陳玉珍拿下5號

薔琵颱風來勢洶洶，全台各縣市都放颱風假，只有金門縣今天維持正常上班、上課，也讓金門縣將成為全國率先完成候選人抽籤的縣市。7名縣長候選人的號次今天上午揭曉，依序為1號張國威、2號李文良、3號洪和成、4號張火木、5號陳玉珍、6號梁文韜及7號黃世團，候選人各自喊出競選口號，為選戰增添話題。

金門縣長候選人號次抽籤今天上午9時舉行，由縣選舉委員會主任委員陳祥麟主持，7名候選人張國威、李文良、洪和成、張火木、陳玉珍、梁文韜及黃世團，在支持者陪同下到場，抽籤結果也牽動各陣營接下來的競選文宣布局。

抽中1號的無黨籍候選人張國威抽到「籤王」，他興奮高喊「一馬當先，絕對不負所望」，並表示一定要把金門打造為國際旅遊島，也要建立清廉政府，將號次轉化為競選宣傳的起點。

國民黨候選人陳玉珍抽中5號，團隊早有準備，號碼一揭曉，隨即遞上印有「5號」的大型看板。陳玉珍高喊「五力全開、金門一定要改變」，展現團隊對抽籤結果的即時反應。

抽中6號的梁文韜以「六六大順」作為口號，祝福金門興旺，並喊出「金門人潮進、財也進」；抽中4號的張火木則以「事事順利、六好縣長、政通人和」應對，為自己的號次增添吉祥寓意。

相關人士透露，過去全國候選人多在同一天抽籤，抽籤後才向台灣廠商訂製文宣品或競選小物，往往得與各地候選人排隊製作，交貨時間相對較晚，今年因為颱風攪局，金門縣的候選人可能可以比其他縣市候選人早點拿到文宣小物。

金門縣長候選人號次抽籤今天上午舉行，無黨籍候選人李文良在李氏宗親會的促擁下高喊「凍選」。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長候選人號次抽籤今天上午舉行，前金門副縣長李文良抽中2號。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長候選人號次抽籤今天上午9時舉行，抽中1號的無黨籍候選人張國威抽到「籤王」，他興奮高喊「一馬當先，絕對不負所望」。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長候選人號次抽籤今天上午9時舉行，國民黨候選人陳玉珍在支持者的促擁下高喊「五力全開、金門一定要改變」。記者蔡家蓁／攝影

國民黨候選人陳玉珍抽中5號，團隊早有準備，號碼一揭曉，隨即遞上印有「5號」的大型看板。陳玉珍高喊「五力全開、金門一定要改變」。記者蔡家蓁／攝影