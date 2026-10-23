沈伯洋喊股市和停班課脫鉤 蔣萬安競辦再嗆：忘了自己還是立委

強颱薔琵逼近，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天提股市是否跟停止上班上課脫鉤，遭藍營批評，沈伯洋反擊蔣萬安拋松機，也是中央、地方要一起討論，為什麼蔣萬安可以說要討論，他提出想法就不OK？蔣萬安競辦今晚指出，出洋相後還硬拗，沈伯洋忘了自己還是立委？

針對沈伯洋以市長參選人身分回應股市與颱風假脫鉤爭議，更扯松機遷移，蔣萬安競辦發言人楊沛緰表示，問沈伯洋當立委兩年多做了什麼，沈委員卻拿市長參選人身分回答。參選不是卸責的藉口。

楊沛緰指出，沈伯洋擔任立委兩年多，歷經多次颱風，反覆強調股市與颱風假脫鉤「之前討論過」，那麼究竟提出過哪些具體配套？身為立委，現在就能要求金管會檢討相關制度，為何還要等到當選市長才繼續討論？「中央與地方合作研究，和立委現在就履行職責，究竟有什麼衝突？」

楊沛緰表示，沈伯洋拿松山機場遷移類比，根本混淆不同議題。股市因天然災害休市，是依證交所規定辦理，並非臺北市政府自行訂定。股市是否因颱風休市，涉及金管會與證交所相關規範，沈伯洋身為立委，本就有監督中央主管機關的職責。「蔣萬安推動松機遷移，是提出在治理範圍內的都市土地規劃；沈伯洋要討論股市制度，自己就在中央立法機關。拿松機轉移焦點，就能迴避立委責任？」

楊沛緰表示，從先前嘲諷「廊什麼帶」，再到「阻隔條通」，到如今提出「股市脫鉤」，沈伯洋明顯不熟悉市政與法規面，一再鬧烏龍、出洋相，面對外界追問，從未交代自己的主張如何落實，而是用傲慢與不耐的一面回應質疑，「熟悉的沈伯洋回來了，那個在立法院貶低同事立委智商的沈伯洋回來了，想必是多數市民的心聲」。