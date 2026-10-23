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沈伯洋提停班課跟股市脫鉤遭質疑？蔣萬安：他應清楚權責單位是誰

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午主持薔琵颱風第2次工作會報受訪。圖／取自udn直播畫面
台北市長蔣萬安上午主持薔琵颱風第2次工作會報受訪。圖／取自udn直播畫面

中颱薔琵來襲，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨提股市是否與颱風假脫鉤，遭藍營批評。台北市長蔣萬安上午受訪指出，看到行政院也有出來回應，沈委員現在也應該清楚權責單位是誰。

2026九合一選舉

沈伯洋昨指風停班停課，應該要跟股市脫鉤，但蔣萬安競辦發言人、立委徐巧芯批評，這樣是要讓金融人員冒風雨上班。

蔣萬安上午主持薔琵颱風第2次工作會報受訪指出，這是中央政府權責，他看到行政院也有出來回應，沈委員現在也應該清楚權責單位是誰。他也說，身為市長，一定是以市民的安全為最重要的考量，確保市民安全，這是最重要的工作。

另外，媒體也追問，現在為了全力防災暫停競選工作，會不會影響周一競總成立的安排？蔣萬安說，會隨時掌握整個颱風相關的動態、風勢和雨勢。

蔣萬安 沈伯洋 停班 2026九合一選舉 台北市選舉

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