吳子嘉涉發傳單遭搜索 鄭朝方陣營提告妨害名譽「絕不姑息」

新竹地檢署偵辦美麗島電子報董事長吳子嘉等人涉嫌違反選罷法案，昨搜索吳子嘉辦公室及住處。民進黨新竹縣長參選人鄭朝方辦公室今天回應，感謝司法積極偵辦，持續追查幕後涉案人士；對惡意抹黑及不法介選行為絕不姑息，盼司法徹查真相、杜絕選舉歪風。

鄭朝方辦公室表示，針對新竹地檢署昨天說明偵辦彭姓、吳姓被告等人涉嫌違反公職人員選舉罷免法案件，感謝司法積極偵辦，持續追查幕後涉案人士，以維社會公義。

鄭朝方辦公室指出，鄭朝方始終秉持理性、乾淨、務實的選舉理念，對於惡意抹黑及不法介選行為絕不姑息，除委託律師依法提告保障個人權益外，也盼司法徹查真相，杜絕選舉歪風。

鄭朝方委任律師蘇家弘也發布律師聲明指出，近日新竹當地出現不明外籍人士，對外散發合成鄭朝方生面貌、舉動圖樣，並夾帶大量不實文字的文宣，已嚴重詆毀鄭朝方名譽，且造成鄭朝方及其家族成員莫大困擾，籲請印製、持有相關文宣人士立即停止散布行為。

律師聲明指出，對於惡意合成人物面容，透過外籍人士散發不實傳單一事，鄭朝方嚴肅以對。為維護個人聲譽，鄭朝方日前已向司法單位提出妨害名譽等刑事告訴，期能發掘出幕後實情，以遏止不法。

律師聲明並表示，鄭朝方自參選新竹縣縣長以來，均秉持理性、乾淨、務實的選舉理念，以優良政策及政績為選舉主軸；對於新竹當地出現此種不實文宣，鄭朝方甚感遺憾，也認為已觸犯法律底線，盼能藉由採取法律行動，杜絕選舉歪風。

檢警指出，全案與竹北街頭出現署名吳子嘉、攻擊鄭朝方的傳單有關，檢方前天聲押涉嫌發放、印製傳單的彭姓男子獲准，昨天並指揮警方搜索吳子嘉位於台北市的辦公室與住處。

檢方強調，吳子嘉目前為案件嫌疑人，警方約談後請回，未有強制處分；搜索行動主要為保全證據。