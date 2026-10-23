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松機遷建…陳以信：謝長廷、姚文智、吳怡農主張 沈伯洋認同哪個？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

針對內政部長劉世芳以空勤總隊救災需求質疑松山機場遷移，國民黨文傳會主委陳以信今日表示，民進黨自己提遷建是遠見，台北市長蔣萬安提遷建就變成問題？

2026九合一選舉

陳以信說，2006年謝長廷主張遷建松機，姚文智更直言「松山機場不是要遷，松山機場是要廢掉」，2022年吳怡農甚至提出2030年完成遷移，難道謝長廷、姚文智、吳怡農當年都不知道有空勤總隊？

陳以信指出，劉世芳聲稱空勤總隊沒有替代方案，但蔣萬安早已提出保留直升機起降機坪與救災後送空間的建議，也表達願與中央共同研議。中央政府的責任是研究可行方案，還是拿目前沒有方案當成拒絕討論的理由？蔣萬安提出的保留方案，內政部究竟評估過沒有？

陳以信進一步指出，2022年時任交通部長王國材就曾提出空勤救援、離島運輸及國防需求等疑慮，吳怡農當時仍主張透過跨部會規劃解決。如今民進黨台北市長參選人沈伯洋批評蔣萬安的遷建時程與配套，卻未清楚說明是否仍支持民進黨過去的遷建方向。吳怡農當年說可以解決，沈伯洋現在認為哪裡不能解決？究竟是政策條件改變，還是兩人對松機未來有不同看法？

陳以信表示，對於松機遷建，謝長廷的主張、姚文智的主張、吳怡農的主張，沈伯洋到底認同哪一個？當年這些人都代表民進黨，現在卻都被沈伯洋打臉。沈伯洋為選舉重塑人設，早已洋相百出面目全非，自己都不認得自己了。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 陳以信 吳怡農 松山機場 姚文智 謝長廷

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