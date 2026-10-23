行路有多難 嘉市2女議員參選人試當輪椅族為身障族發聲

嘉義市議員選戰升溫，參選人爭取選民認同之際，東、西區2名女性參選人不約而同，把焦點放在身障者困境。民眾黨提名東區議員參選人林昱孜，與小歐盟提名西區議員參選人林詩涵，日前分別坐輪椅走訪街道與公共空間，體驗行動不便者生活。從人行道遭機車占用、路面坑洞，到無障礙坡道設計不良，2人透過影片社群貼文，呼籲市府改善通行環境，讓輪椅族安全、獨立地出門。

林昱孜表示，過去走路遇到坑洞，跨過去就好，但坐輪椅後，才發現每個坑洞、高低落差都可能造成通行障礙。她晚間坐輪椅走訪道路與公園，發現部分無障礙廁所標示不清，增加尋找難度，部分道路缺乏完善人行道，輪椅使用者只能與汽機車爭道。

她提出3項改善訴求，包括無障礙設施標示清楚、道路維持平整、人行道建置完善，強調無障礙環境不是豪華建設，而是市民基本的安全與便利，盼市府正視輪椅族需求。

林詩涵因近期受傷，坐輪椅前往市場、公園及街頭宣講，體驗行動不便者的出行困境。她日前晚餐後經過友愛路，發現騎樓與人行道幾乎被機車停滿，輪椅無法通行，只能繞進車道，還得隨時注意來車。

她也發現，部分店家雖設有斜坡，坡度卻過於陡峭，坡道下方空間不足，自行推輪椅可能滑向馬路；部分人行道坡道破損、銜接不良，輪椅經常走到一半就受阻。她感嘆，平常走路能跨越的障礙，對輪椅使用者而言，卻可能成為無法通過的關卡。

林詩涵邀請市長參選人、市府官員及議員，坐輪椅生活1天，走訪市場、公園與街道，看看哪些地方過不去、哪些設施需要協助，再將問題帶回市府及議會討論，持續追蹤改善進度。

2名不同選區女性參選人，不約而同以輪椅體驗呈現城市無障礙環境的不足，讓選戰公共議題回到市民生活。從道路平整、人行道淨空到坡道設計，如何讓輪椅族不必事事仰賴他人協助，也能安全出門、自在生活，成為2人共同提出的市政課題。