颱風攪亂！台東停班停課 參選人抽籤延至27日

強烈颱風薔琵持續影響台東，台東縣政府原先宣布今天台東本島照常上班上課，僅蘭嶼、綠島停班停課，但今天清晨再宣布全縣停止上班上課，決策出現轉折，也連帶影響地方選舉行程。縣選舉委員會通知，原訂今天舉行的參選人姓名號次抽籤作業，延期至10月27日辦理。

中央選舉委員會日前已函知各直轄市、縣市選舉委員會，考量颱風可能影響各地上班情形，若地方政府宣布停止上班，原訂10月23日舉行的參選人姓名號次抽籤，將改至10月27日辦理，並由各地選委會通知參選人。

台東縣選委會原配合縣府先前公告，規畫縣長、縣議員參選人於今天上午在縣府大禮堂抽籤，其他鄉鎮市選舉參選人則依各地選務安排辦理；蘭嶼、綠島因原先已宣布停班停課，抽籤作業已配合延期。

隨著縣府今天清晨改宣布全縣停班停課，原訂今天進行的抽籤作業也全面調整，延至10月27日舉行，時間及地點不變。