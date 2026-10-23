公股投資蘇巧慧胞妹公司 黃國昌：臭不可聞的弊案

民眾黨主席黃國昌昨天和國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室主任江怡臻舉行記者會，質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純的曠世智能公司獲政府投資及補助，黃國昌稱這是「臭不可聞的弊案」，也抨擊監察院看到綠營權貴膝蓋就軟。

蘇巧慧昨未回應，她曾說，「我妹妹不是這間公司的負責人」，所有文件都照規定填具，合法的事情不怕查。

黃國昌表示，民眾黨六月向監察院檢舉，監院至今沒有追究。

黃國昌說，行政院前院長蘇貞昌在二○二一年撤換配合度不高的前台企銀董事長黃博怡，台企銀和國發會隨即投資曠世智能近四一○○萬元。

黃國昌質疑，曠世智能二○一八年成立時資本額僅九萬元，蘇巧純二○二一年成為董事，次年持股占比增至百分之廿七點七三，每股金額僅○點五元，台企銀及國發基金卻以十三元購入，合計持股百分之十七點四四；這是把國家和納稅人當「盤子」，蘇家發大財。