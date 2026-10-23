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張善政送棒球手套 賀侯友宜「畢業」

聯合報／ 記者江婉儀／桃園報導
桃園市長張善政（右二）、新北市長侯友宜（左二）、台北市長蔣萬安（右一）、基隆市長謝國樑（左一）昨天出席基北北桃合作交流平台市長層級會議。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政（右二）、新北市長侯友宜（左二）、台北市長蔣萬安（右一）、基隆市長謝國樑（左一）昨天出席基北北桃合作交流平台市長層級會議。記者季相儒／攝影

桃園市政府昨主辦基北北桃合作交流平台市長層級會議，市長張善政、蔣萬安、侯友宜與謝國樑同台分享軌道建設、區域治理等成果。張善政致贈棒球手套與球衣給將卸任的侯友宜，侯高舉手套露出燦笑。

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這是侯友宜最後一次參與基北北桃合作平台會議，他指出，合作不只代表北台灣千萬人口，更是大都會競爭力的檢驗，新北軌道建設正持續推進四環八線。

蔣萬安臚列四年來的政績，包含交通方面，今年推進信義線東延段，下一步萬大線第一期延伸到中和，預計明年完工。他感謝侯友宜努力克服北環、南環和東環的招標困難，讓環狀線全面動工，加上民生汐止線未來到新北與基隆銜接，串接通勤運輸。

張善政細數與新北市合作成果，甫通車的新北三鶯線延伸桃園八德，已發包將動工；桃捷棕線從新北迴龍到桃園市區相關工程發包；新桃林線規畫中，目標年底前送交通部審議。他說，建設不一定能在任內完工，「但身為有擔當的首長，責任在於用更前瞻眼光，讓視野超越四年、八年任期。」

「我也要恭喜侯友宜市長『畢業了』。」張善政致贈棒球手套、棒球跟球衣給侯友宜，稱「侯友宜是被警察耽誤的棒球選手」。

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