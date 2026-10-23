蘇巧慧挑戰新北 ：爸爸是資產 也是負債

民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受ＴＶＢＳ少康戰情室專訪， 談及雙北「洋流」效應，她說，這波熱情前所未見，她選戰起跑至今，花八百多天打造了這艘船，現在希望能順著洋流跑快一點；她也說，父親、行政院前院長蘇貞昌的定位「是資產也是負債」，在選戰過程中，父親希望「把光芒留給主角」。

蘇巧慧參選市長以來，鮮少與蘇貞昌同台，但蘇貞昌持續在地方幫忙跑行程，扮演最強分身。蘇巧慧說，從小因父親的名氣與經歷，須付出比別人更多的努力，光是做到一百分還不夠，必須拉開與第二名的差距，做到一百二十分、一百五十分。

蘇巧慧九月五日成立競總，在板橋第一運動場舉辦萬人造勢時，蘇貞昌的缺席被認為是顧慮現身恐影響女兒選情。

蘇巧慧說，競總成立當天，父親希望「把光芒留給主角」，當天賴清德總統和前總統蔡英文都到場，父親選擇將舞台留給她；她也說，平時若有適合的場合，父女就會自然地一起出席，例如屏東同鄉會。

選前之夜蘇貞昌是否會登台？蘇巧慧昨告訴本報記者，「就把光環留給主角吧！」幾乎確定連選前之夜也不會有父女同框畫面。蘇巧慧說，她早早起跑，花八百多天打造團隊、準備選戰，就像打造好一艘船並已經起航，如今洋流來了，讓她能順著這股力量跑得更快，兩者相輔相成。

談到松山機場遷移及中和光復線延伸議題，蘇巧慧主張重大建設不能只從北市角度決定。中和光復線原規畫延伸至松山機場，若北市要遷移機場、改建ＡＩ科技園區，應先與新北市討論，考量新北市民搭機需求及機場的軍事、離島救護等功能。她也提出，淡海科學城有約一百公頃土地可規畫ＡＩ科技園區，新北也能爭取產業發展機會。

關於老人健保費全額補助議題，蘇巧慧在立院表決時沒有同意。她說，若將健保費補助定位為長者福利，且由中央統一負擔、全國一致實施，她可以接受，未來若當選市長，也會全力向中央爭取。