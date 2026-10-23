國安局：中共介選 已列管百案

九合一選舉將至，行政院長卓榮泰昨指示，檢警調專案保護候選人等人身安全，並對身分不明的境外來台人士，提高情資掌握。國安局長蔡明彥昨在立法院說，中共對台介選的特色在於精準介選，分為直接資助、招待旅遊、動員廉價機票、傳散假訊息、地下賭盤和網駭網侵等六態樣，國安局已列管約一百個案子，盡量在選前將事證移送司法偵辦。

新北地檢署近日偵結相聲演員黃逸豪遭境外人士出資策畫假車禍傷害案，中檢日前依組織犯罪法起訴香港幫派成員廖港發七月毆打印太戰略智庫執行長矢板明夫案。對於疑似跨境鎮壓事件，卓揆昨於行政院會指出，事因背景皆與支持民主言論、批評極權獨裁，以及反制認知作戰等行為相關，請檢警調對身分不明或可疑的境外來台人士，以及與其接觸的本國人士、組織團體，充分瞭解其動向，提高情資掌握，避免治安事件發生。

卓榮泰說，距離選舉僅剩一個多月，針對相關人士的人身安全，請檢警調列為專案保護，以期有效遏止重大事件發生。

此外，最高檢察署昨下令全國檢察機關針對跨境鎮壓案件應全力偵辦、迅速偵結，並要求依法對涉案人士具體求處重刑。

蔡明彥說，中共在地協力網絡都是黑道幫派或與黑道有關的徵信社，國安單位已掌握具體名單，後續會請警方針對特定幫派加強掃蕩；同時，國安局也認為反滲透法等法律工具有修法的必要。