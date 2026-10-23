發傳單攻擊鄭朝方？遭檢搜索 吳子嘉喊司法迫害

新竹檢方偵辦美麗島電子報董事長吳子嘉涉違反選罷法，昨指揮警方搜索吳子嘉位於台北市的辦公室與住處。檢警指出，全案與竹北街頭出現署名吳子嘉、攻擊民進黨縣長參選人鄭朝方的傳單有關，檢方前天聲押發、印傳單的彭姓男子獲准。檢方強調，吳為嫌疑人，約談後請回，未有強制處分，搜索行動為保全證據。

吳子嘉發出聲明表達嚴正抗議，認為這是以司法手段打壓言論自由，決定以絕食方式抗議，若須交保也將拒絕交保。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩批司法迫害，檢警在選前卅餘天大動作搜索，恐產生寒蟬效應，令外界疑慮司法介選。鄭朝方陣營表示，靜待司法調查。

吳子嘉力挺徐欣瑩，多次質疑鄭朝方家族土地爭議，鄭朝方辦公室反駁非事實，並提告吳子嘉違反選罷法「意圖使人不當選」。竹北地區近日出現一批印有鄭朝方照片、姓名與署名吳子嘉的選舉文宣，標題為「請人民幫忙檢視是否涉及貪汙、逃漏稅、洗錢之行為」，內文質疑鄭朝方家族土地交易。

檢警前天查獲彭男等二人在新竹發放上述文宣，循線追查來源、印製與發放情形後，發現彭男涉嫌違反選罷法意圖使人不當選罪嫌重大，因有滅證、逃亡及串證之虞遭法院裁押。檢警昨在赴台北市搜索吳子嘉辦公室與住處。吳日前直播曾表示，已印好五十萬份傳單，準備散發。

新竹地檢署昨表示，吳子嘉涉嫌選罷法案件，目前仍在偵辦中，將視案件偵辦進度與調查需要，決定是否再行約談。據了解，鄭朝方陣營先前提告吳子嘉意圖使人不當選，加上近期署名吳子嘉的文宣案，檢方一併偵辦釐清。

吳子嘉十八日剛舉行「董事長開講」新豐場，台北市長蔣萬安現身開講，廿六日原定舉行竹北場，是否照常舉行成變數。

鄭麗文：檢調連串行動干預選舉

記者蔡晉宇、詹宜庭、鄭媁、王小萌

／台北報導

新竹地檢署昨搜索美麗島電子報董事長吳子嘉台北市的住處及辦公室。國民黨主席鄭麗文表達憤怒與嚴正抗議，她說，距離九合一大選不到四十天，司法搜索接二連三，從台東吳俊立、花蓮縣政府，到媒體人；短短幾天，司法一連串行動已實質干預選舉，不僅破壞公平競爭，更嚴重侵蝕人民對司法的信任。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，難道台灣民主已走到必須靠司法搜索來決定政治勝負的地步？國民黨立委徐巧芯則說，司法早淪為當權者的選舉鷹犬，「今天不站出來對抗雙標政權，明天被抄家的就是所有敢說真話的普通人。」

鄭麗文指出，搜索是國家對人民基本權利的重大干預，涉及媒體工作者尤應審慎；當司法強制處分使一位資深媒體人無法正常主持節目，甚至必須絕食抗議，已非個人遭遇，更是對新聞自由的嚴重警告。

鄭麗文指出，檢調機關應在不妨礙偵查的前提下，說明搜索吳子嘉的法律依據、必要性與比例原則，確保新聞自由與媒體工作者的基本權利不受侵害；賴清德總統與民進黨政府更必須對司法獨立遭受質疑負起政治責任，應確保任何司法程序都不受政治干預。

許宇甄表示，民進黨說要捍衛民主，卻讓台灣社會一次次陷入司法政治化的爭議，難道民進黨對自己的施政與選情如此沒有信心，連不同聲音都容不下。

徐巧芯表示，吳子嘉因為揭露新竹土地爭議，遭到檢調突襲搜索、抓人偵訊；更離譜的是，吳子嘉十月初就因為遭到鄭朝方胞弟臉書公開威脅，前往地檢署提告恐嚇罪，結果司法置若罔聞；這就是典型的「綠能，你不能；辦藍，不辦綠」。

國民黨立委羅智強也表示，吳子嘉被鄭家死亡威脅，檢方不辦，卻辦抗黑金的吳子嘉，新竹人能不憤怒？