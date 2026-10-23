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選情初探／草屯鎮長之爭 藍主打升格 綠拚世代交替

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

南投草屯鎮長之爭藍綠對決，國民黨現任鎮長簡賜勝挾現任優勢，主打施政延續及升格縣轄市；民進黨徵召張媛婷，以中央歷練、青年返鄉為號召，善用黨內人脈資源，力圖將選戰主軸帶入世代交替及治理升級，能否突破既有舒適圈將是後續選戰關鍵。

2026九合一選舉

簡賜勝曾任三屆縣議員，基層實力雄厚，二○二四年投入鎮長補選勝出，上任後「把兩年當四年做」，除整建中山公園、活化演藝中心招商，更推動一至五歲兒童生日禮金等有感施政，成功讓草屯鎮人口在今年四月突破九點八萬人，穩居全台第一大鎮。

由於草屯鎮距升格縣轄市的十萬人門檻只差臨門一腳，簡賜勝選戰主打延續施政，期盼人口突破十萬大關、完成草屯升格，並強調既有福利不中斷，同時持續開源節流、優化公共設施，推動都市計畫通盤檢討以建構完善路網及人本交通。

現年卅七歲的張媛婷擁有台大與台師大雙碩士學位，雖是選舉新面孔，但她身為衛福部次長林靜儀的子弟兵，已擔任幕僚十年，在立法院及中央累積健康、社福、教育、勞動等豐富政策經驗，此次返鄉參選，強調要將中央政策整合及行政協調經驗帶回地方。

面對知名度仍顯不足的劣勢，張媛婷與同黨縣長參選人温世政相互拉抬，並與在地鎮代組「草屯隊」勤走基層；她以青年、女性及中央政策歷練為切入點，主打「世代接力、草屯升級」，從社福、安全、產業到交通及區域治理提出政見，高喊完善中彰投生活圈。

地方分析，草屯屬選風搖擺的「搖擺鎮」，歷屆鎮長藍綠交替，簡賜勝深耕地方且政通人和，不分政黨頗受青睞，採取穩中求勝策略；張媛婷雖鎖定新世代選民、善用黨內人脈資源，但因起步較晚，除了持續累積曝光度外，如何突破既有舒適圈是後續觀察重點。

2026九合一選舉 草屯

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