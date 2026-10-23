1票1萬 竹縣橫山鄉長涉賄收押

選舉投票日逼近，各地紛傳查辦賄選案件。新竹縣橫山鄉長張志弘被控涉嫌將公務車挪為私用，且涉替特定參選人以現金買票賄選，竹院昨天裁定羈押禁見；桃園市復興區代表會主席張倉豪參選山地原住民議員也被檢舉涉嫌安排免費餐會賄選，桃檢訊後諭知十五萬元交保。

新竹地檢署指出，張志弘涉嫌今年二月至十月間，將公務車作為私人使用，涉嫌違反貪汙治罪條例對於主管事務違背法令圖利自己與他人；另於今年六月至八月間，涉嫌交付六千元至一萬元不等現金給選民作為賄選對價，尋求選民支持他屬意的特定參選人，涉嫌違反選罷法交付賄賂等罪。

檢方昨天指揮警、調搜索四處，並約談張志弘及五名證人到案說明，另扣得手機、筆電、紅包袋、監視器主機及相關帳冊等證物。訊問後認為張志弘罪嫌重大，且有滅證事實及逃亡、串證之虞，諭知當庭逮捕後，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

張志弘為國民黨籍，今年兩任鄉長將屆滿。下屆鄉長選舉，有橫山鄉民代表會主席古鋓明與鄉民代表朱陳源競選，二人皆為國民黨籍，張選前被控涉嫌替特定參選人買票，恐牽動地方選情。

另，國民黨籍桃園市山地原住民市議員參選人、復興區民代表會主席張倉豪遭檢舉，涉嫌與競選團隊林姓、周姓成員於今年七月五日晚間在龍潭區某餐廳以每桌五千元，席開三桌免費宴請具有投票權選民並尋求支持。檢調昨兵分四路搜索，共傳喚十七名被告及二名證人到案。

檢察官訊問後認定，張倉豪等三人涉嫌違反選罷法對有投票權人交付不正利益罪嫌，犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，諭知十五萬元交保，林姓、周姓成員各以十萬元交保。