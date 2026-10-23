藍綠台中市政願景 透過辯論判高下

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰／台中報導

台中市長選戰白熱化，藍綠參選人都同意電視辯論，中市議會民進黨團要問江啟臣的政策是否會「盧規江隨」，垃圾山如何解決、是否續辦購物節；國民黨團則想問何欣純稱要延續老人健保補助，為何立院投票表決中央補助老人健保卻缺席？

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民進黨台中市議會黨團總召周永鴻認為，何欣純已經提出許多市政願景，但江啟臣僅拋出一個空洞的「旗艦城」，他實際上要做什麼，應該透過辯論的方式展現。

周永鴻想問江啟臣幾個問題，包含市民最關心的食安，現任市長盧秀燕「只秀不驗」，未來江若當選要不要驗？垃圾山問題，盧只打包不去化，江覺得是對的嗎？購物節要不要繼續辦下去？市民想知道，盧現在做的事情，江是不是都會跟著做？

民進黨議員林德宇指出，何欣純參選以來大力主張普發現金，江啟臣到現在還不敢回應，只推給中央加碼，應在辯論時清楚承諾要不要做。同黨議員陳淑華表示，盧秀燕執政八年，捷運藍線延宕、兒虐頻傳、台中流行影音中心成為蚊子館，請江說明如何解決。

國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，何欣純曾稱「老人健保補助一定延續」，但立法院日前投票表決老人福利法修正案，要由中央補助老人健保，何欣純為何缺席？此外，何既然主張普發現金，請問為何立法院投票表決時也缺席？何也應該說清楚支持的是普發一萬還是兩萬。

藍營人士指出，江啟臣提出的政策以大格局為方向，擘畫台中市未來八年願景藍圖，反觀何欣純提出的政見多數是「花錢做福利」，透過辯論就可高下立判。

政壇人士認為，台中縣市選民結構不同，關心的議題也有落差，市區民眾多會關心產業、ＡＩ及台中國際化等問題，縣區則會關心「加碼多少福利」，不過目前藍綠參選人提出的「加碼福利」大同小異，兩人對大台中未來的市政願景是什麼？才是打動選民的關鍵。

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