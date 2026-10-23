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台中藍綠僵持 江啟臣何欣純辯論 英語詰問卡關

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅陳秋雲／台中報導
國民黨台中市長參選人江啟臣。綠營在辯論會上可能會以現任市長盧秀燕的任內爭議，作為主要攻擊方向。聯合報系資料照 黃仲裕
國民黨台中市長參選人江啟臣。綠營在辯論會上可能會以現任市長盧秀燕的任內爭議，作為主要攻擊方向。聯合報系資料照 黃仲裕

台中市長選戰辯論在即，江啟臣、何欣純都同意參與電視辯論，兩人都有海外留學經歷，但因廿分鐘全英語詰問卡關。何陣營回應，江堅持辯論要加入廿分鐘全英文交叉詰問，應用市民聽得懂的語言，而江愛說英語自己說，沒道理要求何欣純也講。江啟臣陣營指出，藉機了解參選人提出的學經歷等與其誠信，且讓步到「英問中答」及ＡＩ即時翻譯，對手仍拒絕，令人不解；持續溝通中。

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雙方對辯論形式各有堅持，英文詰問成為協商焦點。江啟臣陣營主張，台中邁向國際化，市長應具備涉外能力，透過英文交叉詰問，也能檢視候選人的學經歷與表達能力。江辦表示，主辦電視台已確認技術可行，並提出ＡＩ即時翻譯及「英問中答」方案，降低語言門檻，但何陣營仍不接受。

民進黨台中市長參選人何欣純。藍營可能會從老人健保免費立院投票缺席作為突破口。聯合報系資料照 黃仲裕
民進黨台中市長參選人何欣純。藍營可能會從老人健保免費立院投票缺席作為突破口。聯合報系資料照 黃仲裕

何欣純陣營總幹事邱太三則質疑，選台中市長與英文能力有何關係？若臨時改用客語或原住民族語提問，是否也要安排即時翻譯？何陣營認為，辯論應讓多數市民聽懂候選人的市政理念，不應將語言能力變成額外考題。何欣純也強調，市民真正關心的是候選人如何解決生活問題、提出什麼政策，及能否負責任地治理城市，而非英文說得多流利。

另雙方對辯論日期也未取得共識。首場由鏡電視與中視合辦，國民黨代表羅廷瑋提出十一月二或三日舉行，江陣營甚至同意將地點改至台北電視台攝影棚，但民進黨代表邱太三等人表示行程無法配合。第二場由民視主辦，江陣營指何陣營對十一月二日行程說法前後不一；綠營則反駁，何欣純早已同意辯論，協商應回歸政策討論，不應將時間與場地變政治攻防籌碼。

朝陽科技大學行銷與流通管理系主任許文齡指出，辯論會是候選人展示政治品牌的重要場合，政見固然重要，候選人與對手溝通的技巧、穿著顏色、肢體語言，甚至眼神與表情，都可能影響選民觀感。若能事先掌握論述方向，讓言語、手勢與整體形象相互呼應，便有機會加深選民印象；反之，若只顧著表演或製造話題，卻未能清楚說明政策，反而可能失焦。

政壇與地方人士指出，台中市走向國際化雖需具備外語能力，但不必將整場辯論變成英文測驗。地方建議，雙方可僅用英文介紹台中，其餘政策仍以中文論述，以兼顧國際視野與市民理解。

另江啟臣與何欣純皆屬政策型政治人物，全英文辯論在台並無先例，協商結果仍待觀察，但話題已讓兩人外語能力與國際觀備受關注。回顧二○一八年台北市長辯論，吳蕚洋推蜂蜜檸檬並開唱，凸顯辯論不僅比政策，更考驗候選人的個人特色與臨場反應。

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