盧秀燕質疑騎驢找馬 沈伯洋稱不選總統

台北市長蔣萬安宣布若連任會做好做滿，台中市長盧秀燕昨表示，她佩服蔣萬安的魄力跟承諾，如果競選連任成功未來四年會做好做滿，而且有信心比這屆做得更好；她當初競選首任市長時就辭立委，選第二任時宣布「要做好做滿」，她說到做到，蔣萬安也是如此。

擔任蔣萬安競選總部主委的盧秀燕，昨反問民進黨台北市長參選人沈伯洋，「我們就要看看對手，是不是有這樣的魄力跟決心？還是騎驢找馬，市長選不上就回去繼續當立委？」

「我沒有要選總統，為什麼是騎驢找馬？」沈伯洋昨質疑，國民黨也滿多立委選縣市長，確定要打這一題？他表示，盧秀燕可能是口直心快，就不多做評論，「也是滿有趣的」。