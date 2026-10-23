松機遷建 蔣萬安促十年規畫、藍分享水湳機場經驗

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移議題，內政部長劉世芳質疑，松機肩負北部與馬祖救災、醫療後送，目前無替代方案，若貿然遷移要到哪裡去？蔣萬安昨回應，很願意與中央討論，空勤總隊救災後送可保留停機坪等空間。台中市議會國民黨團也以台中水湳機場遷至清泉崗經驗，指出機場遷建可讓土地資源重新分配，有效帶動都市轉型與升級，呼籲中央審慎評估松機遷建問題。

蔣萬安昨出席北北基桃平台會議表示，他很樂意與中央討論問題，包含空勤總隊救災後送等，可以保留相關的停機坪等空間；就像桃園市長張善政所言，不是以現在的條件來看，而是以未來十年的整體條件來看這個事情。

國民黨立委徐巧芯昨與台中市議會國民黨團、台北市議會國民黨團，交流台中水湳機場遷至清泉崗經驗，徐巧芯指出，台中水湳機場同樣曾經是軍民合用機場，經過地方長期努力及中央協調，最終完成遷建。台中既然能夠透過遷建創造城市轉型的契機，台北也應該積極尋找可行方案。

台中市議會國民黨團書記長李中說，水湳機場遷建清泉崗後，都市得以縫合，市府並在機場遷建後整合腹地與周邊民地進行區段徵收，規畫二五四公頃水湳經貿園區，全區內設有六十七公頃中央公園，並配置經貿、文化商業、創新研發、生態住宅等使用分區，被視為台中第二個七期黃金區域。