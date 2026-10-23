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勿陷聲量迷思！朱立倫呼籲「催出沉默螺旋選票」

聯合報／ 記者林媛玲詹宜庭屈彥辰／連線報導
國民黨前主席朱立倫。記者張策／攝影
國民黨前主席朱立倫。記者張策／攝影

選戰倒數計時，雙北選情備受關注，國民黨前主席朱立倫昨表示，不只雙北，台灣從北到南「沉默螺旋」效應很明顯，部分選民不願表態，恐導致民意調查樣本的偏誤，最好的民調就是十一月廿八日那天，要把所有選票催出來。

2026九合一選舉

朱立倫昨天到國民黨新北市長參選人李四川競選總部和李合體，媒體詢問「洋流」效應是否對雙北市長選戰產生變化，朱立倫回應，台灣從北到南，沉默螺旋效應很明顯，而且是非常地明顯；大家應該思考，台灣需要做事的人，還是只耍嘴皮或透過網路攻擊就可贏得選票。他說，大家討論民調時碰到最大的挑戰，就是當某一方都沉默不表達，那做出來的樣本到底有多大的偏誤？可能都是用猜的。

朱立倫並以自己二○一四年市長選舉為例，當時他的封關民調領先百分之廿八，各界評估他會大贏三、四十萬票，最後因投票率低只贏百分之一，因此，選舉催票很重要。

近日台北市長蔣萬安頻接受專訪，被視為「破圈」，卻也引來綠營側翼攻擊，朱立倫說，蔣萬安是一個非常有活力，非常有願景的未來明日之星。他覺得蔣脫掉原來的包袱，開始做自己，表現很棒，一定可讓選民看到過去四年真正為台北市做事、年輕有為的蔣萬安。

蔣萬安競選總幹事、立委羅智強昨表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋整場選戰邏輯就是「宇宙中心論」，網路上幾乎全是「洋流」。但實際走進市場、公園接觸選民，看到的卻是另一個世界，中間有很大落差。

國民黨立委賴士葆表示，民調都是參考，藍營要更加努力，這波民調操作下來，藍營普遍緊張、焦慮。

但他說，以他的選區而言，他走訪基層，遇到的人都說「放心，我一定去投票」、「票一定開得出來」。

2026九合一選舉 朱立倫 沈伯洋 蔣萬安 賴士葆

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