聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋發言惹議！藍轟「颱風脫鉤論」狀況外

聯合報／ 本報記者／連線報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）拋出停班停課與股市脫鉤說法，引發藍營批評。圖為他昨天參加活動場景。記者邱德祥／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）拋出停班停課與股市脫鉤說法，引發藍營批評。圖為他昨天參加活動場景。記者邱德祥／攝影

薔琵颱風來襲，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨提出颱風天股市開盤與停班停課脫鉤的構想，認為北市是金融重鎮，可以討論設立個別標準，引發外界質疑「狀況外」。蔣萬安競辦批沈搞錯中央與地方權責，國民黨立委王鴻薇更開嗆，沈伯洋就是一個大外行，只講股市，但股票、外匯市場是連動的，應好好做功課再來談話，不要又鬧笑話。

2026九合一選舉

行政院表示，相關意見持續蒐集中，當前最重要還是防颱整備。

蔣萬安昨上午視察長安抽水站運作時指出，強颱逼近，即刻宣布暫停競選活動，市民安全優於選務，要確保各項防颱工作全面地落實、到位。

沈伯洋昨發行競選文宣「順報」第二期，他表示，台北狀況比較複雜，是金融重鎮且有股市，目前並沒有把股市跟停止上班上課脫鉤，是不是個別要設標準，停班停課時金融機構要怎麼做，值得討論。

股市與颱風假脫鉤說一出，國民黨大酸沈伯洋市政「洋相百出」，難道在沈伯洋眼中，股市賺錢比市民生命安全還重要？

國民黨立委徐巧芯則質疑，十九日金管會才到立法院專案報告，沈伯洋為何沒到財政委員會質詢相關部會？若颱風天停班課，卻要求金融市場要正常運作，金融從業人員是否需要冒風雨上班？安全、交易系統、銀行清算等影響，誰要負責？「沈伯洋請提出具體主張，不要嘴巴一直在動去遮掩自己的瞎掰、草包以及政策的出洋相。」

國民黨發言人柳采葳指出，沈伯洋不僅輕忽市民安全，連中央地方權責都搞不清楚，股市交易制度由金管會主管，匯市及銀行相關業務涉及中央銀行等中央金融主管機關，根本不是台北市長說了算。

國民黨立院黨團書記長許宇甄批評，沈伯洋是現任立委，民進黨也掌握中央行政權，真想改革，今天就能要求行政院、金管會及勞動部提出完整配套，「當立委不做事，選市長才裝改革」。

蔣萬安回應，提案過去曾討論過，可跟中央好好協調，當前防颱先依現有機制運行。競辦發言人楊沛緰則表示，「沈委員要選市長連權責都不懂？沒做功課顯露出對現行政策的不熟悉，再次出了洋相。」

面對「脫鉤說」遭到外界猛攻，沈伯洋晚間回擊卻將矛頭指向蔣萬安，批評這件事與松山機場遷建蔣願意與中央討論，但跟金管會討論股市卻不行，非常雙標。

薔琵颱風逼近，台北市長蔣萬安（前排右二）視察長安抽水站時，宣布停止競選活動，以防災工作與市民安全為最優先考量。記者林伯東／攝影
薔琵颱風逼近，台北市長蔣萬安（前排右二）視察長安抽水站時，宣布停止競選活動，以防災工作與市民安全為最優先考量。記者林伯東／攝影

2026九合一選舉 沈伯洋 蔣萬安 颱風 股市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋談股市與停班課脫鉤 蔣萬安競辦嗆：搞錯權責「出洋相」

批沈伯洋市政洋相百出 國民黨：股市開盤比人命重要？

台北放颱風假、台股照常交易？沈伯洋提脫鉤…蔣萬安回應、交割問題掀議

颱風假跟股市是否要脫鉤？行政院這樣說

相關新聞

宜蘭選情 總統搭火車輔選 惹維安話題

宜蘭選舉激戰，賴總統上周二度來宜蘭合體民進黨縣長參選人林國漳，民進黨創黨主席柯文哲昨也到宜蘭輔選國民黨縣長參選人吳宗憲，展現藍白合，吳宗憲說，賴總統冒著搭乘火車的維安風險輔選，可見「非常厚愛林大律師」；林國漳競辦指出，總統來宜蘭，事前都有經過維安考量。

基隆藍綠海上對決 為港灣觀光拚場

基隆市長謝國樑上任後積極推動觀光轉型，將引進「水陸兩用鴨子船」成為基隆港灣新的觀光特色，要提升城市觀光量能與國際能見度。民進黨童子瑋提出「水上計程車」政見，盼透過更輕便的交通工具，串聯正濱漁港、八斗子漁港、海洋大學等景點，成為觀光移動新路線。

白營新北突圍 力拚議會黨團門檻席次

民眾黨本屆僅陳世軒一人進新北市議會，此次提名七人，力拚至少當選三席成立黨團。因大都是政治素人識別度不高，在藍白合架構下，除仰賴市長參選人李四川母雞帶飛，也靠勤跑地方、開記者會揭弊等方式拉抬聲量，要在藍綠夾殺中突圍。板橋議員參選人林子宇街頭看板寫「市長有藍綠、議員選白營」，力爭第三勢力生存空間。

發傳單攻擊鄭朝方？遭檢搜索 吳子嘉喊司法迫害

新竹檢方偵辦美麗島電子報董事長吳子嘉涉違反選罷法，昨指揮警方搜索吳子嘉位於台北市的辦公室與住處。檢警指出，全案與竹北街頭出現署名吳子嘉、攻擊民進黨縣長參選人鄭朝方的傳單有關，檢方前天聲押發、印傳單的彭姓男子獲准。檢方強調，吳為嫌疑人，約談後請回，未有強制處分，搜索行動為保全證據。

國安局：中共介選 已列管百案

九合一選舉將至，行政院長卓榮泰昨指示，檢警調專案保護候選人等人身安全，並對身分不明的境外來台人士，提高情資掌握。國安局長蔡明彥昨在立法院說，中共對台介選的特色在於精準介選，分為直接資助、招待旅遊、動員廉價機票、傳散假訊息、地下賭盤和網駭網侵等六態樣，國安局已列管約一百個案子，盡量在選前將事證移送司法偵辦。

蘇巧慧挑戰新北 ：爸爸是資產 也是負債

民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受ＴＶＢＳ少康戰情室專訪， 談及雙北「洋流」效應，她說，這波熱情前所未見，她選戰起跑至今，花八百多天打造了這艘船，現在希望能順著洋流跑快一點；她也說，父親、行政院前院長蘇貞昌的定位「是資產也是負債」，在選戰過程中，父親希望「把光芒留給主角」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。