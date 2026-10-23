沈伯洋發言惹議！藍轟「颱風脫鉤論」狀況外

薔琵颱風來襲，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨提出颱風天股市開盤與停班停課脫鉤的構想，認為北市是金融重鎮，可以討論設立個別標準，引發外界質疑「狀況外」。蔣萬安競辦批沈搞錯中央與地方權責，國民黨立委王鴻薇更開嗆，沈伯洋就是一個大外行，只講股市，但股票、外匯市場是連動的，應好好做功課再來談話，不要又鬧笑話。

行政院表示，相關意見持續蒐集中，當前最重要還是防颱整備。

蔣萬安昨上午視察長安抽水站運作時指出，強颱逼近，即刻宣布暫停競選活動，市民安全優於選務，要確保各項防颱工作全面地落實、到位。

沈伯洋昨發行競選文宣「順報」第二期，他表示，台北狀況比較複雜，是金融重鎮且有股市，目前並沒有把股市跟停止上班上課脫鉤，是不是個別要設標準，停班停課時金融機構要怎麼做，值得討論。

股市與颱風假脫鉤說一出，國民黨大酸沈伯洋市政「洋相百出」，難道在沈伯洋眼中，股市賺錢比市民生命安全還重要？

國民黨立委徐巧芯則質疑，十九日金管會才到立法院專案報告，沈伯洋為何沒到財政委員會質詢相關部會？若颱風天停班課，卻要求金融市場要正常運作，金融從業人員是否需要冒風雨上班？安全、交易系統、銀行清算等影響，誰要負責？「沈伯洋請提出具體主張，不要嘴巴一直在動去遮掩自己的瞎掰、草包以及政策的出洋相。」

國民黨發言人柳采葳指出，沈伯洋不僅輕忽市民安全，連中央地方權責都搞不清楚，股市交易制度由金管會主管，匯市及銀行相關業務涉及中央銀行等中央金融主管機關，根本不是台北市長說了算。

國民黨立院黨團書記長許宇甄批評，沈伯洋是現任立委，民進黨也掌握中央行政權，真想改革，今天就能要求行政院、金管會及勞動部提出完整配套，「當立委不做事，選市長才裝改革」。

蔣萬安回應，提案過去曾討論過，可跟中央好好協調，當前防颱先依現有機制運行。競辦發言人楊沛緰則表示，「沈委員要選市長連權責都不懂？沒做功課顯露出對現行政策的不熟悉，再次出了洋相。」

面對「脫鉤說」遭到外界猛攻，沈伯洋晚間回擊卻將矛頭指向蔣萬安，批評這件事與松山機場遷建蔣願意與中央討論，但跟金管會討論股市卻不行，非常雙標。