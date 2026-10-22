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百位基督徒齊聚王美惠競總 牧師按手祝福為王美惠及台灣祈禱

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨嘉義市長參選人王美惠在競選總部舉辦「基督徒感恩祝福祈禱會」，百位基督徒齊聚，由中會議長洪智信牧師主禮，透過詩歌、禱告及牧師團按手祝福，為台灣民主、嘉義市及王美惠祈福，現場氣氛溫馨。圖／王美惠競總提供
民進黨嘉義市長參選人王美惠在競選總部舉辦「基督徒感恩祝福祈禱會」，百位基督徒齊聚，由中會議長洪智信牧師主禮，透過詩歌、禱告及牧師團按手祝福，為台灣民主、嘉義市及王美惠祈福，現場氣氛溫馨。圖／王美惠競總提供

嘉義市長選戰升溫，民進黨市長參選人王美惠上午在競選總部舉辦「基督徒感恩祝福祈禱會」，百位基督徒齊聚，由中會議長洪智信牧師主禮，透過詩歌、禱告及牧師團按手祝福，為台灣民主、嘉義市及王美惠祈福，現場氣氛溫馨。

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洪智信帶領牧師團共同禱告，感謝上帝長久以來守護台灣，讓台灣歷經民主抗爭，逐步走向民主自由的社會，並祈求上帝繼續保守台灣、守護民主。

祈禱會也特別為王美惠祝福，祈求上帝賜予她憐憫、智慧、勇氣與膽識，在11月28日投票前堅定信念、勇敢向前，持續為嘉義市民服務。王美惠在眾牧師按手禱告中接受祝福與勉勵。

王美惠表示，從政一路走來，教會牧師及弟兄姊妹始終陪伴在旁，每當遇到困難、挫折，甚至感到疲憊時，教會總會給她溫暖與支持，讓她有勇氣繼續走下去。對於教會長期以來的關懷，她始終銘記在心。

王美惠說，從政多年，她始終認為政治就是關心人民、照顧需要幫助的人。未來也會秉持謙卑、感恩與服務的心，將關懷化為實際行動，讓溫暖與照顧深入嘉義市每個角落。

民進黨嘉義市長參選人王美惠在競選總部舉辦「基督徒感恩祝福祈禱會」，百位基督徒齊聚，由中會議長洪智信牧師主禮，透過詩歌、禱告及牧師團按手祝福，為台灣民主、嘉義市及王美惠祈福，現場氣氛溫馨。圖／王美惠競總提供
民進黨嘉義市長參選人王美惠在競選總部舉辦「基督徒感恩祝福祈禱會」，百位基督徒齊聚，由中會議長洪智信牧師主禮，透過詩歌、禱告及牧師團按手祝福，為台灣民主、嘉義市及王美惠祈福，現場氣氛溫馨。圖／王美惠競總提供

民進黨嘉義市長參選人王美惠在競選總部舉辦「基督徒感恩祝福祈禱會」，百位基督徒齊聚，由中會議長洪智信牧師主禮，透過詩歌、禱告及牧師團按手祝福，為台灣民主、嘉義市及王美惠祈福，現場氣氛溫馨。圖／王美惠競總提供
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民進黨嘉義市長參選人王美惠在競選總部舉辦「基督徒感恩祝福祈禱會」，百位基督徒齊聚，由中會議長洪智信牧師主禮，透過詩歌、禱告及牧師團按手祝福，為台灣民主、嘉義市及王美惠祈福，現場氣氛溫馨。圖／王美惠競總提供
民進黨嘉義市長參選人王美惠在競選總部舉辦「基督徒感恩祝福祈禱會」，百位基督徒齊聚，由中會議長洪智信牧師主禮，透過詩歌、禱告及牧師團按手祝福，為台灣民主、嘉義市及王美惠祈福，現場氣氛溫馨。圖／王美惠競總提供

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