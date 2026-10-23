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台南選戰打婚育牌！謝龍介支援青年成家 陳亭妃要完善臨托

聯合報／ 記者萬于甄吳淑玲／台南報導
國民黨參選人謝龍介（中）前晚在競選總部舉辦大型政策說明會，以「你生孩子，我供房子」為主軸，公布婚育宅政策。記者萬于甄／攝影
國民黨參選人謝龍介（中）前晚在競選總部舉辦大型政策說明會，以「你生孩子，我供房子」為主軸，公布婚育宅政策。記者萬于甄／攝影

台南市長選戰交鋒婚育政見，國民黨參選人謝龍介昨推首支競選ＭＶ「我在台南有個家」搭配自己提的婚育政見，他說，會讓遊子有機會回家鄉築起自己的家；對此，民進黨參選人陳亭妃說，少子化並不只是房子問題，她會透過凍卵補助、臨時托育中心來讓年輕人有依靠，也更有意願生育。

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謝龍介前晚造勢細談「你生孩子，我供房子」婚育宅政策，婚育宅規畫每坪十五萬元，生一胎可申購廿五坪兩房房型、總價三七五萬元，由政府擔保貸款，生兩胎則換三房、三胎換四房，換屋時由市府原價收回原屋，再提供較大房型，將育兒與住宅支持結合。

他發表首支競選ＭＶ「我在台南有個家」，，歌詞描繪青年對家鄉的眷戀與成家壓力，寫到「根在這裡，心在這裡，卻被房價一步一步推開」、「謝謝這份政策，讓我敢結婚，敢生孩子」；謝龍介說，會如歌詞所寫，讓在外打拚的遊子有機會回到家鄉，築起自己的家。

陳亭妃昨結合百年老店舊來發餅舖，推出台南限定版「洋流妃起來」公益禮盒，共一千組、每組兩百元，內容包括同黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流飄帶」及自己的「妃起來飄帶」，義賣所得將透過家扶中心協助弱勢，她說，希望鼓勵台南青年返鄉投票。

針對謝龍介的婚育宅政見，陳亭妃說，「少子化政策應該從年輕人的擔心與害怕著手」，很多年輕女性希望經濟條件較健全的時候再生，所以提出凍卵補助政見，鼓勵在生育規畫上有更多選擇；另有很多年輕媽媽則擔心努力工作同時無法完整照顧小朋友，她也提出臨時托育中心的構想，讓父母不必擔心沒人顧小孩，這些支持措施都應該建立。

民進黨台南市長參選人陳亭妃（前排中）結合台南百年舊來發餅店，推出「洋流」、「妃起來」椪餅義賣關懷弱勢，喊話青年返鄉投票撐住台灣。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長參選人陳亭妃（前排中）結合台南百年舊來發餅店，推出「洋流」、「妃起來」椪餅義賣關懷弱勢，喊話青年返鄉投票撐住台灣。記者吳淑玲／攝影

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