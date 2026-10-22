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選舉倒數司法案頻傳 鄭麗文「司法搜索變武器」轟民進黨摧毀台灣民主

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照

國民黨主席鄭麗文痛批，距離九合一大選只剩37天，司法搜索卻接二連三，從台東吳俊立、花蓮縣政府，到今天媒體人吳子嘉遭到搜索調查，短短幾天，司法行動密集涉及地方政治與選舉相關人士。這一連串選前司法行動已經構成對選舉的實質干預，不僅破壞公平競爭，更嚴重侵蝕人民對司法中立的信任。

2026九合一選舉

鄭麗文表示，吳子嘉監督台灣政治超過四十年，親身經歷台灣從威權走向民主的歷史變遷，長期站在媒體第四權的位置，針砭時政、監督政治人物。如今因遭鄭朝方家族以涉嫌「意圖使人不當選」提告而受到搜索調查，不僅無法如常主持今晚節目，更以絕食表達嚴正抗議，甚至表明若須交保將拒絕交保。

鄭麗文對吳子嘉的遭遇表達強烈憤怒與嚴正抗議，並堅定聲援他捍衛言論自由與自身權益。她強調，政治人物必須接受公共監督，媒體有權針砭時政，人民有權批評執政者。當司法強制處分使一位資深媒體人無法正常主持節目，甚至必須以絕食表達抗議，這已經不只是個人的遭遇，更是對台灣新聞自由的嚴重警告。

鄭麗文表示，司法不應成為執政者對付批評者的手段，更不能讓媒體因為擔心遭到搜索而自我審查。執政者可以反駁批評、依法維護權益，但絕不能把司法調查變成壓制公共監督的武器。

鄭麗文指出，司法偵辦必須講證據、遵守程序、符合比例原則。搜索是國家對人民基本權利的重大干預，涉及媒體工作者尤其應審慎。台灣人民歷經數十年的努力與犧牲，才換來今天的民主自由，如今吳子嘉遭到搜索，不僅影響其人身自由與節目播出，更對所有敢於監督政府、批評政治人物的媒體工作者形成寒蟬效應。司法本該是保障人民權利的最後防線，如今卻因選前搜索引發政治干預的嚴重爭議，讓人民對司法中立與選舉公平的信任遭到動搖。

鄭麗文批評，當執政者利用偵查權力製造恐懼，法律就會從保護人民的盾牌，淪為打擊異己的利劍。民進黨過去高喊反對威權、反對政治迫害，如今掌握國家權力，卻被反過來利用司法手段干預選舉、壓制政敵。不能在野時把民主自由當成神聖價值，執政後卻把司法權力當成政治武器；更不能一面高喊捍衛民主，一面讓人民活在司法威嚇的陰影下。

鄭麗文重申，檢調機關應在不妨礙偵查的前提下，公開說明搜索吳子嘉的法律依據、必要性與比例原則，確保新聞自由與媒體工作者的基本權利不受侵害。賴清德總統與民進黨政府更必須對司法獨立遭受質疑負起政治責任，應確保任何司法程序都不受政治干預。

鄭麗文說，選舉勝負應由人民手中的選票決定，絕不能讓司法搜索成為左右選舉的力量。司法一旦失去人民信任，受傷的不只是反對黨，而是整個台灣民主。

2026九合一選舉 國民黨 民進黨 司法 鄭麗文

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