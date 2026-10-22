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吳子嘉爆料鄭朝方遭檢調搜索 徐巧芯：今不對抗雙標政府明就被抄家

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照

新竹地檢署今天上午指揮調查局人員，赴台北市搜索美麗島電子報董事長吳子嘉的辦公室及住處。對此，國民黨立委徐巧芯表示，檢調遇到綠營弊案就裝聾作啞，碰到媒體監督就用最高效率查水表。司法早就淪為當權者的選舉鷹犬，「今天你不站出來對抗這個雙標政權，明天被抄家的就是所有敢說真話的普通人。」

2026九合一選舉

徐巧芯表示，八年前，促進轉型正義委員會副主任委員張天欽自詡「東廠」，如今民進黨非但沒收手，反而變本加厲，台灣的言論自由與媒體制衡，正全面淪陷。

徐巧芯指出，吳子嘉因為揭露新竹土地爭議，竟然遭到檢調突襲搜索、抓人偵訊。同樣涉嫌選罷法意圖使人不當選，當年她提告無良公關粉專拿著偽造簽名的計畫書公然造謠，司法一拖再拖。

徐巧芯說，換成綠營新貴鄭朝方提告吳子嘉，檢方竟違反常態、大動作向法院聲請搜索票，在極短時間內發動跨縣市抄家。更離譜的是，吳子嘉十月初就因為遭到鄭朝方胞弟臉書公開威脅，親自前往地檢署提告恐嚇罪，結果司法置若罔聞。綠營一回頭提告，檢調卻雷厲風行直抄大本營。這就是典型的綠能，你不能；辦藍，不辦綠。

徐巧芯表示，話說回來，吳董還不藍，只是批綠。遇到綠營弊案就裝聾作啞，碰到媒體監督就用最高效率查水表。早先是阿祐，現在是吳董，司法早就淪為當權者的選舉鷹犬。聲援吳子嘉，「今天你不站出來對抗這個雙標政權，明天被抄家的就是所有敢說真話的普通人。」

國民黨立委羅智強也表示，吳子嘉被鄭家死亡威脅，檢方不辦，卻辦抗黑金的吳子嘉，新竹人能不憤怒嗎？

2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭朝方 吳子嘉 徐巧芯 檢調 民進黨 國民黨

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