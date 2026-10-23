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台東藍綠各端牛肉 吳秀華力推長照減壓、陳瑩布局跨年疏運

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
國民黨台東縣長參選人吳秀華（右二）與縣長饒慶鈴（左二）及退休長者合影，分享長者照顧五大政見。記者尤聰光／攝影
國民黨台東縣長參選人吳秀華（右二）與縣長饒慶鈴（左二）及退休長者合影，分享長者照顧五大政見。記者尤聰光／攝影

國民黨台東縣長參選人吳秀華昨天聚焦長者照顧，提出加速長照資源布建等五大政見，盼減輕長者生活支出與家庭照顧負擔。民進黨對手陳瑩鑑於台北往返台東跨年機票提前售罄，向交通部爭取增班、改派大型客機，並協調台鐵加開列車，要求紓解旅運需求。

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選戰倒數，台東兩名縣長參選人積極端出政見「牛肉」，吳秀華提出長者照顧五大政見，包括補助六十五歲至六十九歲長者健保費、擴大敬老卡使用範圍、分階段補助帶狀疱疹疫苗、提高高齡長者重陽敬老金及加速長照資源布建。若財政允許，健保費補助對象可望由七十歲下修至六十五歲，並全面補助六十五歲至六十九歲長者健保費，九十歲至九十九歲長者的重陽敬老金自兩千五百元提高至六千元，百歲人瑞提高到兩萬元。

長照服務強化醫療、機構照顧、家庭支持及社區關懷等，讓長者獲得更適切照顧，也減輕家屬長照壓力。吳強調長者照顧是未來重要施政工作，希望逐步完善台東高齡照顧體系。

另外，台東跨年晚會尚未公布卡司，台北飛往台東的跨年班機已提前客滿，民進黨縣長參選人陳瑩與台東縣副縣長王志輝向交通部協調增加航班、改派大型噴射客機、增開台鐵列車，滿足跨年連假交通需求。

陳瑩說，今年十二月卅一日為周四，預期民眾會提前抵達台東，參加跨年、元旦迎曙光等活動，但機票卻提前售罄。目前台北往返台東航線使用七十人座ＡＴＲ螺旋槳客機，若能改派一八四人座Ａ３２１噴射客機執飛，有助提高載客量，交通部常務次長林國顯表示，已初步協調增加航班，改派大型客機的可行性將再與航空公司協調。

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