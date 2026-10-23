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民進黨推節目邀雲林人發聲 張麗善酸綠執政留空白支票「好媳婦遇到惡婆婆」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
民進黨雲林縣黨部今起推出「新雲林 咱的聲」，將邀黨籍參選人，針對8年來縣府施政的問題或疑慮進行討論，並邀民眾一起來發聲。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣黨部今起推出「新雲林 咱的聲」，將邀黨籍參選人，針對8年來縣府施政的問題或疑慮進行討論，並邀民眾一起來發聲。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長選舉熱戰，民進黨雲林縣黨部宣布今起推出雲林版「市長，你給我聽好」，將邀黨籍參選人針對八年來縣府施政的問題討論，錄成節目在臉書播出，對此，縣長張麗善以八年來獲國內外媒體評比肯定及獲獎無數的政績回應，「好媳婦遇到惡婆婆（指中央）也為難」表達無奈。

2026九合一選舉

民進黨雲林縣黨部主委江宗保、斗六市長參選人尹令瑛、元長鄉長李明明、古坑鄉長林慧如等黨籍鄉鎮長及參選人，昨聯合舉行節目開播記者會，並喊出「雲林問題一卡桶，勇敢轉型才有望」。

「鄉親心中累積『一卡桶』疑問都要滿出來」，江宗保說，面對人口外流與高齡化、產業轉型與青年就業、交通建設、醫療照護等課題有無實現，將透過節目發聲，把問題攤在陽光下，期待縣府「不要問Ａ答Ｂ」。

節目主持人劉宗穎說，「新雲林，咱的聲」節目今晚起在縣黨部臉書開播，每支影片預計五分鐘，未來會邀請立委王義川來開講，甚至邀黨籍台北市長參選人沈伯洋參與，歡迎鄉親踴躍來電或留言一起來為自己發聲。

張麗善指出，前任縣府留下二二七億元負債，她率團隊嚴守財政紀律、開源節流，償還一二七億元，財政體質健全後，逐步落實醫療、交通、教育、社福與基礎建設，讓雲林被國際看見、爭取轉型農工商科技城。

「好媳婦遇到惡婆婆很難為」，她說，自己在有限資源及時間裡盡最大努力，反觀民進黨過去執政雲林十四年，對雲林產業園區開發只留下空白支票，一定要急起直追，「期待現在種下的樹，未來可開花結果」。

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