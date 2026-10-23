高雄長照政見交鋒！柯志恩提導入AI輔具 賴瑞隆喊敬老卡加碼

高雄長照需求人口逾十一萬人，敬老卡加碼、照顧人力荒成為市長參選人柯志恩、賴瑞隆政見關注焦點。柯志恩直指長照政策與實務需求存在落差，主張解決床位及人力荒，導入ＡＩ輔具，將敬老卡提高至每月一千點，提升偏鄉「幸福小黃」普及率，鼓勵長者多參與社區活動；賴瑞隆則以社區為核心，串聯醫療、長照與交通，敬老卡每年則給到一萬五千點。

柯志恩近日參訪護理之家，聆聽業界需求，安康長照集團董事長楊崧右說，中壯年族群常因照顧長者身心俱疲，仰賴「住宿型機構」分勞，但現行機構申請審查程序動輒耗時兩年半至四年半，審查成本過高，導致床位嚴重不足、部分ＢＯＴ案乏人問津。此外，人力荒以致夜班護理人員不足、照護比受限，主管機關無預警稽查便受罰，業者陷入「有照卻不願做、根本找不到人」的困境。

她主張長照專款專用，從根本解決日照、巷弄長照站及機構人力與量能不足問題。除將推動長照、醫療、社區三合一老人住宅，並編列一億元補助重度失能者使用爬梯機，協助雙老及一老一殘家庭設置ＡＩ輔具；另擴大長照專車、提升偏鄉幸福小黃普及率，增加敬老卡點數，從人力、財政到科技全面升級長照服務。讓高雄長者獲得最安穩的庇護。

民進黨市長參選人賴瑞隆表示，他在「希望高雄：幸福首都工程」政見中，主張敬老卡點數提高至每年一萬五千點，支持長者多出門、欣賞藝文與運動賽事、參觀展覽，並推動樂齡友善公園、銀髮俱樂部及終身學習。再搭配「健康高雄2.0：邁向醫療照護幸福之城」政見，從「強化社區連結，支持長者自主生活」、「醫療接長照，服務不中斷」、「醫療平權、交通到位」、「穩定照護人力、預防失能」四大方向，完善照顧長者。

賴瑞隆說，長者需要照顧、陪伴、參與及被肯定。未來將以社區為核心，支持長者維持人際連結、自信生活，使長者有尊嚴、家人能安心。