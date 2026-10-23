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宜蘭選情 總統搭火車輔選 惹維安話題

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
民眾黨創黨主席柯文哲（左二）昨到宜蘭輔選國民黨縣長參選人吳宗憲（右二）。記者戴永華／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（左二）昨到宜蘭輔選國民黨縣長參選人吳宗憲（右二）。記者戴永華／攝影

宜蘭選舉激戰，賴總統上周二度來宜蘭合體民進黨縣長參選人林國漳，民進黨創黨主席柯文哲昨也到宜蘭輔選國民黨縣長參選人吳宗憲，展現藍白合，吳宗憲說，賴總統冒著搭乘火車的維安風險輔選，可見「非常厚愛林大律師」；林國漳競辦指出，總統來宜蘭，事前都有經過維安考量。

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柯文哲昨說，評斷一個人要看這個人過去做過什麼、以後會做什麼？林國漳過去做過什麼？除了是宜蘭信賴之友會會長，能不能告訴我們他以前做過什麼？宜蘭縣長選舉這局做到「藍合白」就蓋給吳宗憲。

賴總統上周日來宜蘭輔選，因國五雪隧易塞車，賴接著還要趕去桃園參加另一場造勢，選擇搭乘火車輔選。柯文哲也說「賴清德常來，我們也要來啊，選舉勤跑基層很重要」。

吳宗憲表示，民進黨過去反對行政不中立，現在執政卻做得比誰都超過，對手林國漳獲府院黨等各部會首長頻繁來，把國家預算、機器與公務行程包裝成選舉造勢；尤其總統搭乘大眾交通工具的風險大，遠高於有維安經驗的專車，可見「總統非常厚愛林大律師」。

吳宗憲表示，選舉要靠候選人自己的基層耕耘與勤跑努力，執政黨傾全部資源護航林國漳一人，只是把公家資源當作私人選舉工具，讓人遺憾。

針對柯文哲指控沒做什麼，林國漳陣營回應，林國漳在宜蘭服務卅年，曾經當過宜蘭縣律師公會理事長、法扶基金會宜蘭分會長、宜蘭縣車禍受難者關懷協會理事長，更在中央及縣政府相關單位擔任過二十幾個委員會委員，經歷豐富。

民進黨縣議會黨團昨也開記者會，批評吳宗憲的文宣手冊所列政績，幾乎與他無關，而是中央與地方跨黨派攜手合作、歷經多年突破限制才大功告成，吳宗憲光憑會議、照片就想收割。

吳宗憲競辦表示，只要上網搜尋都能看見吳宗憲這三年多來努力為宜蘭人爭取與維護權益的紀錄，打臉指控。

宜蘭舉辦「縣長給問嗎」公民講堂，民進黨縣長參選人林國漳接受提問。圖／林競總提供
宜蘭舉辦「縣長給問嗎」公民講堂，民進黨縣長參選人林國漳接受提問。圖／林競總提供

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