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白營新北突圍 力拚議會黨團門檻席次

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導
板橋區是新北最大票倉，議員應選九席，藍綠白都要插旗，透過街頭看板增加曝光。記者王慧瑛／攝影
板橋區是新北最大票倉，議員應選九席，藍綠白都要插旗，透過街頭看板增加曝光。記者王慧瑛／攝影

民眾黨本屆僅陳世軒一人進新北市議會，此次提名七人，力拚至少當選三席成立黨團。因大都是政治素人識別度不高，在藍白合架構下，除仰賴市長參選人李四川母雞帶飛，也靠勤跑地方、開記者會揭弊等方式拉抬聲量，要在藍綠夾殺中突圍。板橋議員參選人林子宇街頭看板寫「市長有藍綠、議員選白營」，力爭第三勢力生存空間。

2026九合一選舉

民眾黨此次在新北推七名市議員參選人，分別是第三選區（新莊）陳世軒、第四選區（三重、蘆洲）陳彥廷、第五選區（板橋）林子宇、第六選區（中和）陳怡君、第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）吳亞倫、第九選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）邸聖德、第十一選區（汐止、金山、萬里）陳語倢。陳世軒是唯一具議會經驗者，其餘多為政治素人。

被問及如何在藍綠之間爭取生存空間，陳世軒說，多席次選舉就是各自衝刺，藍綠雙方一定會用全力拚席次極大化，市政願景上與李四川陣營密切合作。邸聖德曾是藍委賴士葆國會辦公室總顧問，他說，透過藍白合作默契，能鼓舞更多人能站出來支持李四川，藍白合是個契機，新北整體氛圍很好，如何拓票擴大支持，他直言選舉就是「把腿跑斷」。

民眾黨想在大票倉板橋插旗，李四川前天到林子宇服務處打氣，展現暖意，林認為，在野黨之間是合作而非合併，議員參選人須強化自身政見與論述爭取選民支持。

民眾黨也沒把寄望全放在李四川身上，民眾黨新北市黨部主委周台竹說，民眾黨也有母雞，榮譽主席柯文哲、主席黃國昌持續在各地拉抬小雞聲勢，加上陳世軒問政表現優秀，讓選民對白營有信心，李四川樂意為民眾黨小雞站台，民眾黨也會回饋，雙邊合作強而有力，有信心在新北拚三席以上席次。

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