基隆藍綠海上對決 為港灣觀光拚場

基隆市長謝國樑上任後積極推動觀光轉型，將引進「水陸兩用鴨子船」成為基隆港灣新的觀光特色，要提升城市觀光量能與國際能見度。民進黨童子瑋提出「水上計程車」政見，盼透過更輕便的交通工具，串聯正濱漁港、八斗子漁港、海洋大學等景點，成為觀光移動新路線。

謝國樑團隊二○二三年九月前往日本橫濱、山梨縣考察「水陸兩用鴨子船」營運商，後來針對港區環境、行駛路線、營運方式跟相關法規整體評估後推進這項政策，採公開招標辦理採購。市府花費近五千萬元向日本訂製兩艘水陸兩棲「鴨子船」，預計明年初交船，今年追加稅金和岸置設施費等共七千多萬元，總經費近一點二億餘元。

謝國樑先前指出，市府近年積極推動觀光轉型，包括引進水陸兩用觀光鴨子船、發展遊艇港區，以及強化與日本地區的海上航線連結，持續提升城市觀光量能與國際能見度。

童子瑋昨針對交通與港區發展規畫，他指基隆擁有得天獨厚的港灣條件，不同於水陸兩用船需要特殊車體與專用上下岸設施，「水上計程車」更接近許多國際港灣城市常見的短程水上運輸模式。

童子瑋批謝國樑的水陸兩用船已經先投入經費購置船舶，但碼頭、航線與營運配套沒有同步完整到位。謝國樑陣營對此表示沒有回應，基隆市政府強調，鴨子船政策及配套都有完整規畫。